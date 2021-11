El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha lamentado este sábado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya sido recibida a huevazos a su entrada a un acto celebrado en Valencia, pero le ha recordado que lleva «mucho tiempo» advirtiéndole de que «la calle está harta».

«Quiero decirle a la vicepresidenta que siento mucho que le hayan tirado huevos y que le hayan gritado, pero llevo mucho tiempo diciéndole que la calle no aguanta más», ha manifestado García Egea en la inauguración del Congreso del PP en Castilla-La Mancha que se celebra este fin de semana en Puertollano (Ciudad Real).

«La calle no aguanta más peajes, no aguanta más subidas de la factura de la luz, no aguanta más impuestos y no aguanta más 23 ministros que para lo único que sirven es para dificultar el crecimiento de la economía española», ha agregado.

Yolanda Díaz ha participado hoy en el acto ‘#OtrasPolíticas’ con Mónica García (Más Madrid), Mónica Oltra (Compromís), Ada Colau (En Comú) y Fátima Hamed Hossain (MDyC de Ceuta) en el Teatro Olympia de Valencia donde transportistas han lanzado huevos y abucheos a la vicepresidenta.

García Egea ha criticado que Díaz haya «respaldado» a Mónica Oltra, a pesar de que la Comisión Europea esté investigando al Govern de la Generalitat Valenciana por los abusos a una menor, y a Ada Colau «que está dejando a la ciudad de Barcelona con cada vez menos oportunidades debido a su gestión».

Para el secretario general de los populares el recibimiento que han tenido estas políticas es un «síntoma inequívoco de claro agotamiento» que, por el contrario, no le ocurre a nadie del Partido Popular.

«A nadie de los que estamos aquí, a ningún alcalde, a ningún concejal, a ningún portavoz de la diputación, a nadie nos tiran huevos ni nos gritan por la calle», ha enfatizado ante un auditorio abarrotado en Puertollano.