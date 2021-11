Ganar al PSOE es la máxima del nuevo movimiento político que impulsan Yolanda Díaz, Ada Colau y Mónica Oltra. Nadie tiene duda alguna de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo debe ser quien lidere la candidatura en las próximas elecciones. “Tiene el liderazgo necesario para ello” subrayan algunos de los invitados al acto que este sábado han celebrado las tres en Valencia. Y la ministra de Trabajo va con todo contra Pedro Sánchez. Hoy mismo ha cargado contra el acuerdo de su compañero José Luis Escrivá con Bruselas para las pensiones. Díaz ha dicho «alto y claro» que «algunas fórmulas de las que se está hablando son extrañas al mandato constitucional».

El nuevo proyecto no se ciñe a la izquierda, pese a que las tres actualmente representan a este espacio político. Como mínimo no a la izquierda del PSOE, lo que limita las posibilidades. “Eso ya se intentó con Podemos y no ha servido para ganar las elecciones” apuntan en el entorno de las tres lideresas. Y Yolanda Díaz ha enfatizado que «la gente está esperando cosas diferentes». El experimento de Unidas Podemos es cosa del pasado. De hecho, por ahora, los principales dirigentes podemitas han quedado fuera del núcleo duro del nuevo movimiento. Nadie con un cargo importante estaba en la cita de Valencia.

De momento todo es indiciario. Pero hay pocas dudas de que lo de este sábado acabará con una papeleta en las urnas. Las esperanzas depositadas en el proyecto son altas. Tanto que el temor se ha instalado también en el Palacio de La Moncloa y Ferraz, aunque por ahora descartan el sorpasso. Lo cierto es que la alta valoración en los sondeos de Yolanda Díaz, la ministra más bien valorada, asusta. Y el nuevo espacio político tiene claro contra quien se juega los escaños: contra la derecha. De ahí que Ada Colau haya defendido que «a la derecha le interesa promover la antipolítica».

Las tres impulsoras de esta nueva candidatura transversal, feminista y ecologista, que las tendrá a ellas como principales caras visibles, aseguran que “hace falta tiempo” para armar bien el proyecto. De ahí que aguantar hasta 2023, cuando finaliza la legislatura, sea una prioridad. Y eso depende en gran parte de Díaz, la voz autorizada de Unidas Podemos en el Gobierno. Cualquier escenario que no acabe en 2023, es decir, un posible adelanto electoral, podría frustrar sus planes.

Belarra y Montero

Aunque la voluntad del nuevo espacio político que impulsan las vicepresidentas del Ejecutivo y Valencia y la alcaldesa de Barcelona es ser lo más amplio posible, por ahora no prevén dar ningún papel relevante a las actuales ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero. De hecho ninguna de las dos estuvieron invitadas a la puesta de largo -sus impulsoras prefieren llamarle reunión de reflexión- del proyecto. Algo que escoció en Podemos.

Si bien es cierto que Díaz quiere incorporar a Podemos en su totalidad en su candidatura, no quiere contar con nadie de la actual dirección, con quienes no mantiene una buena relación. Esa será una de las primeras pantallas a superar, antes de 2023. En función de la evolución de la candidatura y la relación en el seno de Unidas Podemos, depende la estabilidad de la legislatura. De ahí que en su entorno hablen de “actuar con mucha inteligencia”.