García-Castellón ordenará búsqueda y captura contra los fugados de Tsunami si no declaran en España

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citará de nuevo a los fugados de la causa Tsunami, en la que se investigan las acciones violentas de los manifestantes independentistas contra la sentencia del procés. Los investigados no asistieron a la citación por haberse ido a Suiza, por lo que fuentes jurídicas señalan que el juez podrá dictar una orden de búsqueda y captura para que declaren en España. Fuentes consultadas señalan que en ningún caso podrán declarar por videoconferencia desde Suiza como solicitaron sus defensas.

Ocho de los investigados en Tsunami por terrorismo han huido a Suiza para eludir la acción de la Justicia. Se trata del periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó, el activista de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el informático Jaume Cabaní y el banquero Nicola Flavio Giulio Foglia. Todos ellos han sido citados a declarar sin éxito.

La única que ha declarado ha sido la militante de ERC Marta Molina, que desde Suiza respondió a las preguntas de su abogado ante el juez. La declaración duró cinco minutos y Molina se limitó a decir que las protestas fueron pacíficas, pese a que hubo numerosos destrozos urbanos y disturbios contra la policía. Incluso murió un ciudadano francés que no pudo ser atendido con rapidez por los servicios médicos, debido al colapso de Tsunami en el aeropuerto de El Prat.

Oriol Soler, Xavier Vendrell, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabaní y Oleguer Serra no acudieron a la citación, puesto que se encuentran fugados y sus abogados plantearon problemas para asistir a la vista. Los planes de los fugados de Tsunami pasan por retrasar al máximo esta declaración a la espera de la Ley de Amnistía. Sin embargo, el juez no se rinde y les citará de nuevo para que declaren desde España, para lo que es probable que tenga que dictar una orden europea de detención en caso de que no vuelvan por iniciativa propia.

La Fiscalía se opone

Antes de librar esta orden de detención, el juez ha considerado preguntar a la Fiscalía y a las acusaciones sobre si debe hacerlo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado al juez que no es partidaria de que se emitan órdenes de busca y captura contra los cuatro investigados que no acudieron a su citación.

Además, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha pedido que su declaración se celebre por videoconferencia. El Ministerio Público recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo permite celebrar las declaraciones por videoconferencia para asegurar de esta forma la práctica de la diligencia. El juez, sin embargo, se opone a esta petición que también fue solicitada por parte de los investigados.

Acusaciones a favor