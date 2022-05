Nuevo varapalo judicial a Podemos. La Fiscalía se ha opuesto a levantar la imputación a la que fuera jefa de prensa de Podemos, Gara Santana, a la que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, también utilizó como niñera.

El juez acordó investigar a la segunda niñera tras la petición de Vox y Prolege una vez escuchado en sede judicial el testimonio de Elena González, ex escolta de Irene Montero, que aseguró Santana cuidó de los hijos de la ministra durante, al menos, «cuatro o cinco meses». En ese tiempo, desatendió sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero», señaló la ex escolta. Un año después, con la llegada de la pequeña Aitana –hija menor de la pareja podemita– estas labores pasaría a realizarlas la ex diputada Arévalo. La lista de mujeres de la formación a las que la feminista Irene Montero ha empleado para labores domésticas ha ido en aumento.