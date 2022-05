Irene Montero utilizó como cuidadora de sus hijos no sólo a la ex diputada podemita Teresa Arévalo, hoy en el gabinete de la ministra de Igualdad, sino también a una asesora a sueldo del Congreso de los Diputados. Así lo desveló ante el juez la ex escolta de la ministra, Elena González, a quien Montero utilizó como recadera y chófer de la familia. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al interrogatorio de la testigo.

En la declaración ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por financiación ilegal, la ex escolta aseguró que «llevaba personalmente hasta el domicilio de Iglesias y Montero» a una segunda niñera. Se trataba de la asesora Gara Santana, jefa de prensa del partido, quien «se encargaba del cuidado de los menores». «Santana estaba cansada de tener que cuidar a los niños de Iglesias y Montero y así nos lo transmitía a los escoltas», ratificó González en sede judicial. Y añadió: «Nosotros la recogíamos (a Santana) y la llevábamos hasta el domicilio familiar en Galapagar porque como está tan lejos…».

Esta segunda niñera, que es pareja del diputado Rafael Mayoral, estuvo realizando estas labores durante, al menos, «cuatro o cinco meses». En ese tiempo, la asesora desatendió sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero», señaló la ex escolta. Un año después, con la llegada de la pequeña Aitana –hija menor de la pareja podemita– estas labores pasaría a realizarlas la ex diputada Arévalo. La lista de mujeres de la formación a las que la feminista Irene Montero ha empleado para labores domésticas ha ido en aumento.

Hay que recordar que, a raíz de este interrogatorio, el magistrado ha imputado a Gara Santana por un presunto delito de malversación. El mismo delito por el que también fue imputada la otra niñera, Teresa Arévalo, y por el que se investiga a Irene Montero. Esta última se ha salvado de la imputación porque goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo debido a su condición de ministra.

Este periódico reproduce la declaración de la ex escolta Elena González ante el juez Escalonilla.

– Juez: Durante el tiempo que usted estuvo trabajando para Irene Montero, ¿le consta que en aquella época tenía hijos?

– Escolta: Sí

– Juez: ¿Le consta que utilizara (a Teresa Arévalo) para cuidar de los niños?

– Escolta: Yo sé que iba otra persona a cuidar de los niños. Era otra a la que llevaba yo personalmente y estaba contratada por el partido o por el Congreso. No sé quién le pagaba exactamente a esa persona.

– Juez: ¿Pero usted desconoce tal extremo?

– Escolta: Sé qué le pagaba Podemos o el Congreso de los Diputados. Había una ambigüedad que para mí era un poco complicada porque unos cobraban del partido y otros del Congreso.

– Juez: ¿Por qué sabe que le pagaba Podemos o el Congreso?

– Escolta: Desde luego a esa persona no la pagaba ni el señor Pablo Iglesias ni Irene Montero, sino que eran pagadas (sic) por Podemos o el Congreso de los Diputados.

– Juez: ¿Qué persona era?

– Escolta: Era una persona del equipo de prensa de Irene Montero y la llevaba y recogía yo personalmente a su casa (al domicilio de Iglesias y Montero en Galapagar).

– Juez: ¿Iba todos los días?

– Escolta: Cuando le dieron el alta hospitalaria a los niños, que estuvieron un tiempo ingresados en el Gregorio Marañón, sí iba bastante a menudo.

– Juez: Teniendo en cuenta que usted no entraba en el domicilio de Irene Montero y Pablo Iglesias a no ser que fuera algo urgente, ¿por qué sabe que se encargaba de cuidar a los niños?

– Escolta: Porque me lo contaba esa persona durante el camino. Me decía exactamente lo que hacía en casa de Irene Montero.

– Juez: ¿Sabe quién es?

– Escolta: Es Gara (Santana), que en aquel momento era novia de Rafael Mayoral.

(…)

– Juez: ¿Le dijo (Gara Santana) a usted que estaba cuidando a los niños?

– Escolta: Sí.

– Juez: ¿Eso se lo dijo a los 15 días o le consta que fueron muchos más meses?

– Escolta: Yo la estuve llevando meses a casa de Irene y Pablo. Por lo menos cuatro o cinco meses.

– Juez: ¿Cuánto tiempo estuvo en el domicilio?

– Escolta: Desde por la mañana hasta por la tarde. O sea, ocho o diez horas. Normalmente, esperaban a que los escoltas llegásemos para recogerla y llevarla a su domicilio.

– Juez: ¿La indicación de que estaba cuidando a los niños te lo dijo sólo una vez?

– Escolta: No, me lo dijo varias veces. «Ya vengo a ver a los pequeños»; «ya me vengo a quedar con los niños», incluso a veces ella me transmitía que estaba un poco cansada.

Ex escolta de Montero

Esta es la primera vez que se conoce la imagen de la escolta-recadera de Irene Montero. Antes de finalizar el interrogatorio, la testigo respondió a las preguntas de los abogados de Podemos.

– Abogado: ¿Usted ha dicho que desconoce si el cuidado de los niños lo hacía por amistad?

– Escolta: La elección de esta persona sería por amistad, pero la misma estaba desatendiendo sus funciones por las que estaba contratada debido a que tenía que atender esas otras tareas que le habían sido encomendada.

– Abogado: ¿Eso lo sabe usted?

– Escolta: Eso lo sé yo porque era quien la llevaba a casa de Irene Montero mientras desatendía su trabajo. Es más, algunas compañeras se quejaban porque esta señorita no estaba atendiendo a sus funciones y el mismo recaía sobre las demás.