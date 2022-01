Todo estaba listo para que esta mañana el diputado de Más País, Íñigo Errejón, fuera juzgado en Plaza Castilla por haber pateado a un jubilado con cáncer en el barrio de Lavapiés en mayo del año pasado pero, sorprendentemente, la Fiscalía ha solicitado recusar a la titular del juzgado, Margarita Valcarce.

Esta es la sorprendente continuación del sainete jurídico en el que se ha convertido un procedimiento en el que Errejón y su defensa han hecho lo posible para retrasarlo al máximo. De hecho fue el propio acusado el que amagó con recusar a la juez meses atrás y ahora es la Fiscalía la que de manera presencial y no anticipada, con el tribunal compuesto y la sala de prensa abarrotada de medios, la que se ha descolgado con una petición que obliga a suspender el juicio para evitar la nulidad de una futura sentencia.

Por supuesto, la defensa de Errejón no se ha opuesto a la petición, que tendrá que resolver ahora la audiencia Provincial de Madrid.

«Algo va a suceder el día del juicio, ya lo verás». En estos términos explicaba una fuente judicial consultada por OKDIARIO su preocupación por el correcto desarrollo del juicio contra el diputado de Más País quien, una vez más, consigue esquivar durante un tiempo las consecuencias legales de la presunta agresión cometida por Errejón.

El guión judicial de hoy contra el diputado de Más País se desarrollaba con cierta normalidad. Una sala habilitada para la prensa con 20 asientos para seguir la vista oral por maltrato se quedaba pequeña y algunos medios, entre ellos este periódico, recibíamos permiso para entrar en la sala de vistas. Alguien de hecho mostró su desacuerdo con la presencia de OKDIARIO, sin más. Entre tanto, Errejón se acomodaba en su asiento minutos después de decirle a la prensa congregada a las puertas de los juzgados que este juicio era «un disparate».

Cabe recordar que si Errejón ha podido dirigirse a los medios de comunicación no ha sido precisamente por un gesto amable con la prensa ya que, tal y como adelantó OKDIARIO en exclusiva, la semana pasada pidió primero un juicio a puerta cerrada, atacando así el principio de publicidad que conlleva toda vista que no afecte a personas vulnerables, y cuando esto se le fue denegado solicitó después entrar por el garaje de los juzgados para evitar las cámaras. Pues ni una cosa ni otra.

Así que, con la misma normalidad de cualquier otro juicio, cuando el tribunal estaba compuesto y tras la comparecencia del denunciante en la sala, la Fiscalía se ha descolgado con una inusual y extemporánea petición: recusar a la juez. La petición es inusual por el grado de levedad del delito por el que es juzgado Errejón. Si bien es cierto que política y socialmente las consecuencias de una sentencia condenatoria serían severísimas para el fundador de Podemos, el horizonte penal de una condena por maltrato leve se sitúa en uno o dos meses de multa en el que sólo aparecería la cárcel si no pagara alguna de las cuotas exigidas por el tribunal, y este no parece el caso. Pues bien, fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO aseguran que la intervención de Fiscalía en estos juicios leves es prácticamente nula, lo que deja claro que el Ministerio Fiscal ha decidido hacer una excepción con Errejón.

La extemporaneidad de la petición es otro asunto importante, ya que Fiscalía sabía perfectamente desde hacía mucho tiempo, y si no leyó las notificaciones lo contó también OKDIARIO, que hoy se juzgaba a Errejón, y no sólo podía, sino que debía, haber planteado esa recusación antes y por escrito, lo que hubiera liberado la agenda del juzgado para otros juicios, la de los abogados para otros trabajos y la de los periodistas para cubrir otras noticias. Pero no, lo ha hecho hoy, y eso sólo lleva a dos conclusiones: o ha buscado el efectismo, poco probable, o ha sido hoy cuando la fiscal ha decidido o ha recibido la instrucción de elevar la petición de recusación.

Como no podía ser de otra manera la defensa de Errejón no se ha opuesto a la petición de Fiscalía, pero los abogados de la presunta víctima de la patada sí lo han hecho y en un fútil intento de que se siguiera el curso normal de la agenda judicial han solicitado a su Señoría que en caso de seguir adelante con el juicio se pudieran visionar en sala los vídeos revelados por OKDIARIO antes de afrontar los interrogatorios.

La juez recusada, Margarita Valcarce, ha sido fiel a su forma de actuar en este y en cualquier otro procedimiento, y consciente de que, pese a su objetividad, la petición de ser recusada podría ser usada para anular cualquier sentencia, ha recogido el guante lanzado por la fiscal y elevará su petición a la Audiencia Provincial. Será allí donde se decida cuando volverá Errejón al banquillo y quién lo juzgará. Así estamos casi 10 meses después de que el diputado de Más País pateara presuntamente a un jubilado que al parecer le molestó pidiéndole una foto en Lavapiés.