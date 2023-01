El escrito de los fiscales del 1-O mantiene los 13 años de inhabilitación para Junqueras por malversar

Los cuatro fiscales del referéndum ilegal del 1 de octubre –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– no ceden a las presiones del Gobierno. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantienen la inhabilitación de 13 años para el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y 12 años para los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por un delito de sedición en concurso medial con malversación. Los fiscales no rebajan ni un ápice la inhabilitación de estos líderes independentistas condenados por el desvío irregular de fondos públicos para el desafío secesionista. Así lo plasman en un escrito que entregarán este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Según ha podido saber OKDIARIO, tras la derogación del delito de sedición y la modificación de la malversación, la Fiscalía solicita al Alto Tribunal en su escrito de revisión de condena a los líderes independentistas que se debe aplicar el nuevo delito de desórdenes público –puesto que la sedición se deroga en favor de un nuevo tipo penal y se debe aplicar la ley más favorable al reo–, desobediencia por desacatar las órdenes del Tribunal Constitucional y el delito de malversación agravada.

Malversación agravada

Para la Fiscalía, los independentistas que fueron condenados por malversación –que fueron Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa– deben mantener los 13 y 12 años de inhabilitación impuesta. Actualmente, es la única pena que están cumpliendo, puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez les extinguió la condena prisión tras la concesión del indulto parcial. Los fiscales explican en su escrito que dicha pena está justificada y no es necesario someterla a una rebaja, puesto que está dentro de la horquilla penal tras la reforma del delito de malversación.

El nuevo artículo 432 del Código Penal castiga la distracción de dinero público en una cuantía superior a 250.000, que conlleva penas hasta 12 años de cárcel e inhabilitación por un tiempo máximo de 20 años. Por tanto, el Ministerio Público defiende que se mantenga la pena de 13 años para Junqueras y 12 años para los ex consejeros Turull, Romeva y Bassa porque, explican, «dicha pena se corresponde con la mitad inferior del delito de malversación».

Los fiscales coinciden con el juez instructor Pablo Llarena, que también optó por mantener la malversación agravada en el procesamiento del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. La Fiscalía considera que los líderes del procés utilizaron los fondos para un fin delictivo y no público, por lo que los hechos juzgados no pueden subsumirse en el artículo 433 que rebaja la responsabilidad de los malversadores. Este apartado castiga con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño -como sostienen los separatistas condenados- la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.

Pero, estos cuatro fiscales no cederán a rebajar la condenada de inhabilitación a los líderes independentistas que malversaron fondos públicos, tal y como adelantó OKDIARIO el 12 de noviembre. Así, se frustarán los planes de Sánchez con sus socios independentistas y éstos no podrán presentarse a las elecciones de 2025.

Absolución

Sin embargo, los condenados por sedición y malversación en el procés, no contentos con la modificación ad hoc del Código Penal, han solicitado al Tribunal Supremo su absolución tras la derogación del primer delito y la reforma del segundo.

«El texto del Código Penal vigente es más favorable, al no prever responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día», dicen Junqueras y Romeva en sus escritos de alegaciones. En consecuencia, su defensa pide al tribunal del procés «dictar resolución por la que se declare la inexistencia de responsabilidad penal por los hechos probados descritos en la sentencia de 14 de octubre de 2019».

En la misma línea, defienden «la inaplicabilidad a los hechos probados de ninguna de las modalidades vigentes del delito de malversación». En este sentido, alegan que, aunque este ilícito «ha sido tradicionalmente vinculado al fenómeno de la corrupción, no todo apartamiento de la legalidad inserto en una acción de administración del patrimonio público da lugar a un delito de malversación ni tiene por qué considerarse corrupción». Ahora, el tribunal sentenciador será quien tenga la última palabra.