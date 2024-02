El fiscal de Tsunami que ataca al juez García-Castellón va a ser premiado con una plaza de fiscal jefe

El fiscal de la investigación por terrorismo al grupo violento Tsunami en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que se ha caracterizado por atacar de forma furibunda en sus escritos al juez Manuel García-Castellón, está cerca de ser premiado con una codiciada plaza de fiscal jefe. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, este fiscal que defiende a capa y espada que no hay terrorismo en las acciones de Tsunami está a la espera de cambiar de destino. Su posición en la instrucción judicial ha coincidido esta semana con Pedro Sánchez, ya que el presidente del Gobierno ha sentenciado públicamente de forma solemne que las personas investigadas y que serán amnistiadas «no son terroristas».

Miguel Ángel Carballo fue elegido en 2017 como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, a propuesta del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Fue el número 2 en esa fiscalía, por detrás de Jesús Alonso. No obstante, no fue renovado y Álvaro García Ortiz propuso a Marta Durántez en su lugar. No obstante, Carballo ha seguido como fiscal coordinador de terrorismo en la Audiencia Nacional y se encarga del caso Tsunami.

Carballo ha pasado de perseguir al independentismo a alinearse con los intereses del actual Gobierno de España. Considera en sus escritos que las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo al procés, donde se bloquearon carreteras y el aeropuerto de El Prat, falleció un hombre y fueron heridos de gravedad varios policías, no son terrorismo.

En sus últimos escritos ha acusado a García-Castellón de «una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación» y de decisiones «contradictorias» en resoluciones próximas en el tiempo. Se trata de una postura de total oposición a las decisiones del magistrado instructor que han llamado mucho la atención en diversas instancias judiciales.

Pendiente de ser ascendido

Ahora, tal como ha podido saber este periódico, se descubre un elemento novedoso. Está pendiente de un nombramiento. El puesto de fiscal jefe en la Audiencia Provincial de Ciudad Real es su gran objetivo. Su familia procede de esa zona de España y, de hecho, ya trabajó como fiscal en esa provincia de Castilla-La Mancha.

El puesto de fiscal jefe en Ciudad Real está pendiente de nombramiento desde hace unas semanas. El anterior titular de esa plaza, Luis Huete, ha dejado el puesto tras nueve años. Se ha jubilado tras una emotiva comida que pone punto y final a sus 35 años en la carrera fiscal. Ahora, Carballo está muy cerca de obtener ese puesto destacado en el Ministerio Público. Algunas fuentes aseguran que se lo han prometido y está a la espera de la confirmación.

El propio fiscal general afirmó en su toma de posesión, el 24 de enero, que iba a acelerar los nombramientos pendientes tras su cese ligado al fin de la legislatura pasada. «En el día de mañana, el primer día de mi nuevo mandato, se remitirá la propuesta para su nombramiento de nuevas fiscales al equipo de la Secretaría Técnica y a alguna de las Unidades Especializadas de la Fiscalía General del Estado al Consejo Fiscal, así como la solicitud de convocatoria de un nuevo concurso para la cobertura, a la mayor brevedad, de plazas vacantes de libre designación», detalló.

Por tanto, Carballo está midiendo al milímetro sus pasos para no desbaratar sus muchas opciones para su soñado destino laboral. Prevé presentarse como candidato y su larga experiencia profesional y su afinidad con sus compañeros allanarán el camino para lograr el regreso al Polígono Larache, sede de la fiscalía de Ciudad Real.

En estas semanas previas al estudio de su expediente para un posible nombramiento, Carballo se ha descolgado con escritos en los que acusa a García-Castellón de pedir al Tribunal Supremo que imputara al ex presidente catalán huido y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg sin haber investigado lo suficiente antes de tomar esa decisión.

«No se practicó, entre el auto de inculpación que justificaba no remitir la exposición razonada y el momento de efectuarlo, ninguna diligencia en relación con los dos aforados que permitiese dar el paso finalmente dado», escribió.

«No hay nuevos indicios»

Carballo reprocha al magistrado que investiga a Tsunami: «Resultaba del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto de inculpación de 6 de noviembre y, sin esperar a su resultado, precipitar la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo», lanza. Carballo afea que se han llevado a cabo «escasas diligencias» y «en ningún caso hay nuevos indicios de imputación contra los aforados que precipitasen, en contra de lo motivado, la remisión de la exposición al Tribunal Supremo».

El fiscal de Tsunami enfatiza que, «hasta la fecha», el juez García-Castellón «ha llevado a cabo diligencias que no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación» de Puigdemont o Wagensberg. Agrega que en el caso del ex presidente catalán «ni siquiera la Guardia Civil» le ha atribuido ninguno de los hechos que se investigan en esta causa.

«Falta de argumentos»

«Decisiones carentes de justificación», «significativa la falta de argumentos», argumentos «genéricos», «exposición totalmente injustificada e inmotivada, ante el nulo avance de la investigación»… La lista de reproches de Carballo al juez que ha puesto en la diana el Gobierno del PSOE es muy larga. Le reprocha falta de conocimiento en el caso investigado al decir: «En algunas de sus resoluciones llega a confundir el fenómeno de Tsunami con los CDR [los Comités de Defensa de la República] cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes».

El fiscal de Tsunami insiste en descartar hechos de terrorismo y en pedir que la causa se derive a los juzgados ordinarios de Cataluña. Recuerda que García-Castellón ha remitido por providencia la causa al Supremo y, antes de pedir nuevos informes, cree que debe ser el Alto Tribunal «quien decida sobre su competencia para conocer de los hechos».