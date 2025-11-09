Fernando López Miras: «Sánchez y su gobierno se ríen de los españoles»

«Sánchez y su gobierno se ríen de los españoles». Es la conclusión de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, viendo la actitud general del presidente del Gobierno y de sus ministros grabando vídeos de Tik Tok recomendando libros y música o haciendo bromas como si nada pasara. «Nunca antes hemos tenido un Gobierno tan asediado por la corrupción y a un presidente con todo su entorno acorralado», señala Fernando López Miras.

El presidente de la Región de Murcia concede una entrevista a OKDIARIO en la misma semana del inicio del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo, en la misma semana en la que el Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas y en la misma semana en la que la Audiencia Nacional ha anunciado que investigará los pagos en metálico en el PSOE por si ha habido financiación ilegal. Para Fernando López Miras, «Sánchez es el responsable final de la corrupción sistemática en su entorno». Y añade: «Es imposible que él no conociera todo esto».

Fiscal General y corrupción

Fernando López Miras lamenta que vivamos con Sánchez «el mayor momento de degradación de las instituciones en nuestra democracia». El presidente de la Región de Murcia destaca el «bochorno total» que supone el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la abogada del Estado, Consuelo Castro, erigida en su abogada defensora en vez de cumplir su misión, que es garantizar la seguridad jurídica, defender el patrimonio público, velar por la legalidad de las actuaciones administrativas y representar al Reino de España ante tribunales nacionales e internacionales.

«Sánchez hará todo lo posible por aferrarse al sillón hasta 2027», señala Fernando López Miras, «pero creo que cualquier día caerá el castillo de naipes». El presidente murciano ve al líder del PSOE contra la cuerdas: «Es tan endeble lo que sustenta a Sánchez que cualquier escándalo se lo llevará por delante». Para Fernando López Miras, «vivimos el mayor momento de degradación de las instituciones de toda nuestra democracia»

Mazón

Fernando López Miras reconoce que el Gobierno de Sánchez ha ganado al PP el relato de la dana de Valencia. «Evidentemente sí», contesta sin dudar. «Hubo errores, pero no es cierto que el único responsable fuera el presidente del Gobierno autonómico. Fue una catástrofe nacional». Para López Miras, «la responsabilidad de la dana fue de muchos y, sobre todo, del gobierno de España».

Dice Fernando López Miras que «Mazón ha hecho un ejercicio de honestidad asumiendo errores y una responsabilidad política». Pero afirma: «Que sólo Mazón asuma su responsabilidad no es justo, no es moral y no es verdad». Cree que no es de justicia que el asunto quede aquí.

El presidente murciano recuerda que «Sánchez estaba en la India [de cena con Begoña Gómez] y Teresa Ribera en Francia preparando su examen para ser comisaria europea con un sueldazo». Y recuerda el papel del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, sin avisar del desbordamiento del barranco del Poyo o el de la directora general de Protección Civil del ministro Marlaska yéndose a Brasil a la mañana siguiente de la mortífera riada cuando se registraban 17.000 desaparecidos en el CECOPI.

«Sánchez no quiso suspender el pleno del Congreso al día siguiente de la dana para asaltar RTVE», recuerda también Fernando López Miras. Esas fueron las prioridades del presidente del Gobierno mientras había gente atrapada en el lodo que hubiera podido ser rescatada con vida de haber desplegado con celeridad y masivamente al ejército.

El presidente de Murcia acusa a Sánchez de intentar sacar rédito político y dice esto con toda la crudeza: «Sánchez hubiera mandado el ejército a Valencia desde el primer momento si Ximo Puig hubiera estado gobernando en vez de Mazón».