Fernando Clavijo: «Con el chantaje a Sánchez, Marruecos querrá Canarias además de Ceuta y Melilla

Fernando Clavijo Batlle (La Laguna, Tenerife, 1951) quiere volver a ser presidente del Gobierno de Canarias. Y las encuestas, como la de OKDIARIO, apuntan a que tiene altas probabilidades de volver al poder autonómico tras cuatro años de un gobierno liderado por el PSOE, Podemos y Nueva Canaria. Este economista afiliado a Coalición Canaria habla con este periódico de los problemas y retos de las islas y de la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos.

PREGUNTA.- Las encuestas le otorgan muchas posibilidades de volver a presidir Canarias. ¿Lo ha hecho mal Ángel Víctor Torres o ustedes han hecho muy buena oposición?

RESPUESTA.- No se ganan elecciones, se pierden. Aunque creo que han ocurrido las dos cosas. Las expectativas generadas por el Gobierno del PSOE con Podemos y Nueva Canarias no han sido satisfechas. No han gestionado, no han gobernado y han estado mirando a Pedro Sánchez para que le dijese lo que tenían que hacer. Nosotros, con la pandemia, hemos ejercido una oposición responsable, constructiva y demostrando que hay una alternativa y otra forma de hacer las cosas y de gobernar sin necesidad de saquear el bolsillo de los canarios.

P.- Haber ayudado a la gobernabilidad de España,sin dejar de ser una fuerza nacionalista ¿puede convertirles en un en un partido útil en Madrid?

R.- Nosotros somos un nacionalismo responsable, constitucionalista y que, en muchos momentos de la historia de España, hemos sido vitales para la gobernabilidad del país. Eso nos hace dar grandes pasos en Canarias y mejorar las condiciones de los canarios. Pero también ayudar a que España pueda resolver los retos que tiene. Pedro Sánchez, por eso, se ha inclinado al populismo y al independentismo y no ha querido contar con las fuerzas constitucionales. Ahora estamos viendo la deriva del país.

P.- Han sido muy críticos, por ejemplo, con la cuestión de la inmigración ilegal o con el vuelco que ha dado el Gobierno y en concreto Sánchez con el tema del Sáhara… ¿Hay preocupación con este tema en Canarias?

R.- En Canarias hay mucha preocupación. Nosotros no estamos ni en la izquierda ni en la derecha. Estamos con Canarias y hay cosas que no nos gustan. Nuestra obediencia es canaria y ahí vamos a estar. En las relaciones con Marruecos, el giro de 180 grados a escondidas a nosotros nos ha generado mucha preocupación. Marruecos ha definido la mediana, se ha apropiado de las aguas del Sáhara Occidental por la vía del hecho y España ha mirado para otro lado. Se ha reconocido la titularidad del Marruecos sobre la lámina de tierra del Frente Polisario. Y lo último es que el control aéreo de toda esa zona del África occidental, que se llevaba desde el control aéreo de Canarias, se está negociando para que también lo lleve Marruecos. España, obedeciendo en este caso a las tesis de Donald Trump, que fue el primero en reconocer la titularidad del Reino de Marruecos en el Sáhara Occidental, está siguiendo la hoja de ruta de que Marruecos se quede con ese espacio. Nosotros estamos ahí al lado. No encontramos una explicación lógica a este giro, salvo que sea algo que no se pueda confesar y que nos enteremos probablemente en el futuro.

P.- Dice Sánchez que en Canarias están satisfechos con este giro…

R.- Bueno, el presidente Sánchez dice tantas cosas que no son verdad…

P.- ¿A qué cree que achaca esa satisfacción, tal vez a la sumisión del presidente Ángel Víctor Torres?

R.- Ángel Víctor Torres es un presidente que no le da problemas, que obedece. Si él va al Palacio de La Mareta a Lanzarote y no sale, sólo recibe a Torres y como medianero obediente, le dice que sí, que todo va fantástico… pues hombre, esa es la realidad que tiene de Canarias. A mí me gustaría que caminase por las islas, que le preguntase a las asociaciones y a las ONG que están atendiendo en primera línea a esas personas que llegan exhaustas.

P.- ¿Cree que Ángel Víctor Torres sabía de ese giro o que Sánchez le fue desleal también al presidente de Canarias?

R.- No lo sabía. No me cabe la menor duda de que no lo sabía. Yo creo que no lo sabía ni su propio Gobierno. Eso es algo muy, muy del modus operandi de Pedro Sánchez.

P.- En los últimos días ha habido un incremento de llegada de pateras a Canarias. ¿Forma parte de la estrategia de presión de Marruecos?

R.- Si lo que está haciendo Marruecos es un chantaje, de abrir la puerta para que vengan más o menos y salirse con la suya, no comparto esa actitud del reino de Marruecos. Pero desde luego, lo que no comparto es que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias lo acepten y paguen el peaje. No sabemos, con ese afán expansionista de Marruecos, cuál va a ser la próxima petición. ¿Que Marruecos se quede con Canarias y con Ceuta y Melilla?

P.- ¿Cuál es la situación ahora mismo en las islas? Porque con la llegada de tantos ilegales los servicios están saturados….

R.- Los Centros de Internamiento de Extranjeros, en este caso de los inmigrantes ilegales, están saturados. Los menores no acompañados son un grave problema. Son 3.000 los que en estos momentos tiene en tutela el Gobierno de Canarias. Pero como es Pedro Sánchez, nadie eleva la voz ni pide compensaciones económicas, ni que esa solidaridad se reparta por el territorio. Europa está cómoda porque somos la frontera sur, somos un archipiélago. No tiene problemas. Puede que se fastidie Canarias, pero lo peor es que el Gobierno de España opina igual que Europa. Que se fastidie Canarias. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo que todos sabíamos que iba a ocurrir. Italia decreta la emergencia, cierra el tapón por arriba y vuelven a salir por abajo.

P.- El Tito Berni, el saqueo al Gobierno de Canarias. ¿Cómo ha podido pasar sin que Ángel Víctor Torres lo supiera, según él?

R.- Parece que había informes de funcionarios que le hicieron llegar a la consejera sobre que esas cosas estaban ocurriendo y que se estaban cometiendo irregularidades. La consejera lo ignoró y miró para otro lado. Yo no sé si el presidente Torres lo sabía o no. Lo que no entiendo es cómo una vez se sabe, no se toman medidas. Una consejera que ha permitido que eso ocurra no puede seguir en el Gobierno. Y el Partido Socialista la premia y la nombra candidata. No puede ocurrir y no darse ninguna explicación. Y el caso de los cuatro millones de euros de la mascarilla… desaparecen cuatro millones de euros en lo más duro de la pandemia, con un material imprescindible para nuestros sanitarios y para nuestros mayores, y tampoco pasa nada. Ésa es la doble moral del Partido Socialista y de Podemos.

P.- ¿Cree que ha quedado muy manchada la imagen del Gobierno de Canarias después del escándalo Tito Berni?

R.- Yo creo que queda manchada toda la clase política, porque la foto con los estupefacientes y con lo que parece ser prostitución, creo que nos denigra a todos y nos hace sentir vergüenza. Hay mucho oscurantismo para dar la información de los contratos, de las visitas… No puede ser que desaparezca el registro de visitas del Congreso de los Diputados. Qué feo todo. Aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad, ni la consejera, ni Ángel Víctor Torres, que es el presidente del Gobierno de Canarias pero también el secretario general del Partido Socialista.

P.- A La Palma no están llegando las ayudas y estamos viendo a familias que han sido reubicadas literalmente en contenedores oxidados…

R.- A las familias hay que devolverles lo que el volcán les ha quitado. Lo que ha ocurrido es que se ha convertido La Palma en un photocall durante nueve meses y obviamente era muy tentador ir a sacarse fotos y recitar grandes discursos grandilocuentes… Pero la realidad es que luego las ayudas no han llegado. Seguimos teniendo a cientos de familias ubicadas en una habitación del hotel, las viviendas que se han entregado son de madera y/o contenedores que no cumplen los requisitos básicos de habitabilidad.

P.- Mucha gente se ha marchado de La Palma porque después de la erupción ha perdido gran parte de lo que tenían y deciden empezar en otro lugar. Eso afecta económicamente a la isla…

R.- Entre la erupción y la pandemia La Palma ha perdido el 80% de su producto interior bruto. La única ventaja real que están teniendo los palmeros es el 60% de descuento del IRPF, que como necesitaban nuestro voto para los presupuestos, lo conseguimos. El resto, promesas, humo… Se les prometieron viviendas, compensaciones… nada. Cuando protestan, la respuesta del Gobierno es la de un gobierno arrogante y prepotente. ¿Y es qué de que se quejan, con lo que hemos ayudado? Pues se quejan de que lo han perdido todo. Han perdido hasta el cementerio donde iban a poder velar a sus fallecidos.

P.- Con el aumento de la inflación los canarios tienen un problema importante con la subida de los billetes de avión. Por mucho descuento que exista, volar de las islas a la península sigue siendo para muchos un privilegio…

R.- Ése es el problema, que ellos creen en una España de distintas velocidades. El Gobierno de España es que ni entiende ni le interesan los problemas de Canarias. Estamos hablando de que la cesta más cara de la compra de toda España es en Canarias. Acordamos que se tenía que compensar los transportes porque el transporte de los fletes han subido en algunos casos hasta un 400%. Y como la mercancía viene de fuera, eso significa que cuando compras en el supermercado eso tiene un sobrecoste que se tiene que repercutir y te cuesta más.

P.- Hay mucho debate en Baleares, en Mallorca concretamente, sobre qué se debe hacer con el Palacio de Marivent, la residencia oficial de veraneo de los Reyes. ¿Cree que la La Mareta también debería pasar a formar parte del patrimonio de Lanzarote, que se debería abrir para todos los vecinos y no ser sólo de uso privado del presidente del Gobierno?

R.- Esto de las residencias de veraneo suena un poco casposo. No se puede estar hablando de la memoria histórica, de los privilegios y del neoliberalismo, que es la palabra de moda que le gusta a Pedro Sánchez; hablar de responsabilidad con el cambio climático y coger el Falcon para ir y volver y en lugar del tren. Hay que ser coherente con el discurso. Es un poquito del siglo pasado que los presidentes tengamos residencias oficiales de veraneo, en distintos sitios de la geografía española, con un coste público importante. Ese patrimonio puede ser utilizado para un museo, para un centro de menores no acompañados o para el público en general.