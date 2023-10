Felipe González recuerda que no habría amnistía si Sánchez no necesitara los votos de Junts

El ex presidente del Gobierno Felipe González asegura que Pedro Sánchez no concedería la amnistía a los separatistas encausados por el 1-O si no necesitara los votos de Junts y de ERC para ser investido. El que fuera líder del PSOE también defiende que existe un «interés personal» en esta cuestión.

González ha criticado a Sánchez por estar «cambiando de opinión todos los días» en diversos temas como el de la amnistía a los separatistas. «¿Se puede cambiar de opinión? Sí ¿Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión? No. Entre otras cosas porque los Gobiernos tienen que ofrecer previsibilidad, tienen que ser previsibles en su comportamiento para generar seguridad jurídica y confianza. Pero esto es un principio básico de los funcionamientos de los gobiernos», ha afirmado este martes en una entrevista a Espejo Público de Antena 3.

Felipe González despelleja a Zapatero y a Sánchez en la entrevista con Susanna Griso por querer colar una inexplicable amnistía. pic.twitter.com/1YSeuUmgGK — Capitán General de los Tercios (@capTercio) October 17, 2023

«Rectificar es de sabios y de necios hacerlo a diario», ha apostillado el ex jefe del Ejecutivo. Felipe González no ve un «fraude» en que el PSOE negara la posibilidad de conceder la amnistía y que se produjese un cambio de discurso ante la posibilidad de negociar con los siete diputados para sacar adelante la investidura de Sánchez. «No es un fraude. Es más, está más próximo a una estupidez que a un fraude», ha señalado.

El ex dirigente socialista ha recordado los buenos resultados electorales del PSOE en Cataluña. En los comicios del 23J, el PSC logró 19 diputados frente a los 14 de ERC y Junts. También rememora que el líder del PSC, Salvador Illa, rechazó tanto la amnistía como la autodeterminación minutos después de confirmarse los resultados electorales. «Yo le preguntaría en privado a Salvador Illa: ¿Cuánto le afecta esto al PSC que ha ganado esas elecciones?», se ha preguntado.

«La amnistía es el olvido»

Felipe González sí que estuvo a favor en su momento de los indultos a los condenados por el 1-O, pero recalca que ahora está en contra de la amnistía porque «lo primero fue rebajar la pena y lo segundo significa el olvido y reconocer que los independentistas tenían razón y el Estado no». «Los independentistas no piden que se les perdona, sino que se reconozca que ellos hicieron lo correcto y que el Estado era represivo», ha añadido.

«¿Qué tipo de amnistía hay para la malversación? Si la hay por razones políticas, tendrá que haberla en cualquier sitio donde haya malversación. Lo digo como un razonamiento completamente normal», ha explicado.

«Ruptura de la igualdad»

El ex presidente del Gobierno ha advertido del problema que generaría la concesión de una amnistía al delito de «malversación» por razones políticas. Considera que supondría la «ruptura de la igualdad» y de la «convivencia» de los españoles.

«Hay dos debates, un debate de constitucionalistas y un debate jurídico en el que no entro porque este debate lo llevo al terreno político. Y en el terreno político, si se amnistían determinados tipos de comportamientos en función de las personas que tienen esos comportamientos y se excluyen a los demás, sería como cuando hablan de la amnistía fiscal: imagínese que se hace la regularización fiscal para los ciudadanos de Cuenca y que el resto no se pudiera acoger. Es la ruptura de la igualdad», ha zanjado.