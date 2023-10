El Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los pocos ejecutivos occidentales que no ha mandado a nadie a Israel. Ni el presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros han viajado al Estado hebreo desde la madrugada del 7 de octubre, cuando Hamás lanzó un ataque a gran escala contra civiles israelíes, hasta hoy.

En la última semana los ministros de Exteriores de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, además de los máximos mandatarios de la UE, han acudido al país hebreo para reunirse con sus representantes. Cabe recordar que España, además, ha sido uno de los últimos países en evacuar a sus nacionales.

Sánchez tampoco firmó la carta de apoyo a Israel de varios países occidentales para no molestar a Sumar ni a Podemos. Una parte del Gobierno español llama «criminal de guerra» al primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, y pide llevarlo a la Cumbre Penal Internacional.

El jefe de la diplomacia británica, James Cleverly, fue el primero en visitar Israel tras el ataque lanzado por Hamás. Viajó al país el pasado 11 de octubre para demostrar la «inquebrantable solidaridad» del Reino Unido con el Estado judío.

El día posterior visitó Israel el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, que este lunes estuvo en Egipto para convencer a su Gobierno de que deje entrar a los residentes en Gaza que huyen de la posible incursión israelí. Varios medios norteamericanos hablan de una posible visita a Israel, en los próximos días, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El viernes 13 fueron la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y su homólogo italiano, Antonio Tajani, los que se reunieron con las autoridades israelíes. Ese mismo día también se trasladaron hasta Israel la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

We are friends of Israel.

When friends are under attack, we stand by them.

Israel has the right and duty to respond to Hamas’ act of war.

We call for the immediate release of all hostages taken by Hamas.@Isaac_Herzog @EP_President pic.twitter.com/flJ5wSGy1H

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023