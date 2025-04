Feijóo: «Si no hay una gran victoria del PP, puede volver a ocurrir lo del 23J»

¿Aceptaría Alberto Núñez Feijóo integrar a Vox en su Gobierno si sus escaños resultaran decisivos? ¿Está dispuesto a ceder ante las exigencias de la formación de Santiago Abascal o prefiere gobernar en solitario, incluso a riesgo de no lograr los apoyos necesarios para la investidura? El líder del Partido Popular responde con firmeza, dejando clara su estrategia y sus líneas rojas. Reconoce que, en España, ganar las elecciones no garantiza gobernar, como ha demostrado la actual aritmética parlamentaria. Sin embargo, apela a su trayectoria, a las victorias acumuladas desde 2022 y al respaldo social que su partido ha ido consolidando. Feijóo insiste en que la alternativa a Pedro Sánchez pasa por un cambio profundo, basado en la honestidad, la estabilidad institucional y una mayoría suficiente que le permita gobernar sin ataduras.

PREGUNTA.- Si usted es el próximo ganador de las elecciones generales, como dicen todas las encuestas, necesitará los votos de Vox. ¿Los metería en el Gobierno si se lo exigen a cambio de su apoyo?

RESPUESTA.- Yo ya sé que ganar las elecciones no es suficiente para gobernar en España. Nosotros hemos ganado todas las elecciones desde 2022: municipales, autonómicas, nacionales, europeas. Tenemos mayoría absoluta en el Senado y 16 escaños de diferencia en el Congreso. La decadencia que vive la política española tiene que dar paso a una etapa de honestidad y de limpieza. La única esperanza que tiene España es un gran cambio político que sólo vendrá de la mano de una gran victoria del PP y eso es por lo que trabajo cada día.

P.- Le insisto: ¿metería a Vox en el Gobierno?

R.- Vox desde hace algún tiempo y cada vez con mayor intensidad, hace una crítica y una descalificación intensa del Partido Popular y concretamente de mi persona. Y no lo entiendo. Primero, porque deberíamos de estar orientados a cambiar el gobierno. Primer objetivo. Y segundo, porque yo no lo he hecho nunca. Yo no he hecho una crítica al líder de Vox ni al partido. Es evidente que tengo opinión sobre ese partido y a veces la traslado desde el respeto. Ahora bien, Vox, digamos que ha ido con tanta ilusión a los mítines de Trump que le está costando volver otra vez y todavía no ha llegado a España. Yo creo que se han perdido en el camino. No es capaz de entender que el primer objetivo de un político español es defender los intereses de los españoles.

Yo quiero gobernar en solitario, porque creo que es lo mejor para mi país. Viendo cómo ha actuado Vox en comunidades autónomas donde han roto gobiernos de forma abrupta, creo que es razonable pedir a los españoles que cojan la papeleta del Partido Popular. Si lo hacen, habrá cambio. Si no, puede volver a ocurrir lo de julio. Mi compromiso es gobernar en solitario con una gran victoria del Partido Popular. Esa es la oferta política que le haré a los españoles.

Por eso insisto: el cambio político en España sólo será posible si el Partido Popular obtiene una gran victoria o no vendrá. Lo aprendimos en las elecciones de julio de 2023. Si el PP no logra una mayoría contundente, el PSOE volverá a perder en las urnas pero conseguirá mantenerse en el poder gracias al apoyo de los partidos independentistas, bloqueando así cualquier posibilidad real de alternancia.