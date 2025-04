Feijóo: «Paradores es una empresa pública y los desperfectos de Ábalos los hemos pagado con nuestros impuestos»

El caso Ábalos es ya uno de los mayores escándalos de la política reciente. Las revelaciones sobre fiestas privadas con prostitutas en el Parador de Teruel destapadas por OKDIARIO, posibles cobros de comisiones y el supuesto enchufe de una escort en el Ministerio de Transportes han abierto múltiples frentes judiciales y políticos. En esta parte de la entrevista, Feijóo aborda la posible responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta qué punto conocía los comportamientos de su entonces ministro.

El líder del Partido Popular pone el foco en el silencio de Moncloa, en la cadena de mando dentro de la empresa pública Paradores —con el destrozo de una suite incluido— y en la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo. Además, subraya el papel de la comisión de investigación en el Senado, y recuerda que ha sido la Guardia Civil, y no el Gobierno, quien ha revelado estos hechos. La gravedad del caso, insiste, exige transparencia, rendición de cuentas y una respuesta inmediata por parte de las instituciones implicadas.

PREGUNTA.- ¿Y el señor Sánchez conocía los manejos? ¿Usted cree que conocía los manejos del señor Ábalos, el cobro de comisiones, la frecuencia con la que se rodeaba de prostitutas, que enchufase en el Ministerio a una de esas escorts? ¿Usted cree que lo sabía?

RESPUESTA.- Yo no puedo acreditar que lo supiera. Lo que sí está claro es que se acreditan los hechos. Y fue llamado a Moncloa un día y le dijeron: te tienes que ir. Y por lo que ustedes han publicado, parece ser que la frase fue: «Te tienes que ir y tú sabes por qué».

P.- Efectivamente, no le preguntó por qué.

R.- Es evidente que no sé sí lo sabía todo, pero sí que sabía mucho, ¿no? Claro, si un ministro del Gobierno de España monta unas juergas con desperfectos de mobiliario en la red de Paradores Nacionales, comprenderá usted que el presidente de Paradores y el director del parador… «Oiga, ¿pero qué ha pasado en esta habitación o habitaciones?» Eso automáticamente sube a la cadena de mando del presidente de Paradores. Lo tiene que saber el presidente de Paradores. Posteriormente es el jefe de gabinete del presidente del Gobierno y ministro en la actualidad.

P.- ¿Ustedes van a pedir explicaciones a Paradores acerca de quién pagó esos desperfectos?

R.- Hay una comisión de investigación en el Senado y desde luego vamos a seguir investigando con absoluta intensidad. Hemos llamado a la señora Jésica para que vuelva otra vez a la Comisión. Ha acreditado que, bueno, en fin, que tiene un problema de salud con depresión, etcétera, etcétera. Pero en la carta que remite a la Comisión dice, creo, más o menos: «Yo no voy a cambiar de opinión». Oiga, un alegato directamente al presidente del Gobierno, que ya se sabe que no miente, sólo cambia de opinión, y dice: «Y me reitero en las declaraciones que he hecho ante el Tribunal Supremo». Es decir, que yo no he ido a trabajar. Por tanto, viene a desmentir lo que han dicho los ministros y altos cargos del Gobierno de España que dijeron que sí, que trabajaba y que reportaba a su departamento.

P.- Dice que no ha ido a trabajar. Será que no ha ido a trabajar, digo yo. No es tirarse piedras sobre su propio tejado. Pero insisto, en el Parador de Teruel hubo desperfectos serios en varias habitaciones, no sólo en una. Según la versión que nosotros tenemos, ¿ustedes van a pedir cuentas? Porque, en fin, ¿eso quién lo ha abonado? No sé, si yo voy a un hotel y me comporto como si fuera un Rolling Stone o un punky y destrozo la habitación, pues luego tendré que pagar los desperfectos.

R.- Las cuentas las debería, de oficio, trasladar la red de Paradores. Es una empresa pública, está pagada con nuestros impuestos. Esos desperfectos los hemos pagado todos. Pero por supuesto, como de esto nos hemos enterado por la UCO, por la Guardia Civil, de lo que pasaba en los Paradores —y por lo tanto con omisión de información del Ministro de Transformación Digital— es evidente que pediremos explicaciones a Paradores.