Feijóo: «Estoy invitando a Junts y al PNV a apoyar una moción de censura»

El debate sobre una posible moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar sobre la mesa. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responde a la pregunta directa de si está invitando a Junts —y a otras fuerzas— a sumarse a ese posible cambio de rumbo. Y lo hace abriendo el foco: no sólo se dirige a Junts, sino también al PNV y al resto de formaciones que han sostenido al actual Ejecutivo.

Feijóo denuncia lo que considera una complicidad generalizada entre los socios parlamentarios del Gobierno y los casos de corrupción política que se están conociendo. Cita a partidos como Esquerra Republicana, Compromís, el Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida o Podemos como parte de un bloque que, según él, ha normalizado prácticas inadmisibles. Y lanza un mensaje a los ciudadanos: que tomen nota y recuerden estas alianzas cuando vuelvan a ser convocados a las urnas.

El presidente del PP reafirma su compromiso con la coherencia política. Asegura que, si algún día tuviera los apoyos necesarios para presentar una moción de censura, lo haría. Pero también deja claro que, si la ganase, su primer paso sería convocar elecciones generales, cumpliendo lo que prometió públicamente. A diferencia de Sánchez —apunta—, que en 2018 prometió lo mismo pero dilató la legislatura, él actuaría con transparencia y respeto a los ciudadanos. Porque, afirma, en cualquier democracia madura como la alemana, la francesa o la italiana, la situación actual ya habría llevado a un presidente a presentar su dimisión. Eso, concluye, es lo que haría un presidente decente.

PREGUNTA.- ¿Está invitando usted a Junts a que le ayuden a presentar una moción de censura?

RESPUESTA.- Mire, yo no estoy invitando a Junts. Estoy invitando a Junts, estoy invitando al PNV…

P.- El PNV, yo creo que está perdido para la causa de la normalidad democrática y de la ética.

R.- Los votos del PNV fueron los que sacaron al señor Rajoy del Gobierno.

P.- Por eso se lo digo.

R.- En esta casa no lo olvidamos. Y comparado con esto, comprenderá usted que aquí había tema para hacer una moción de censura cada semana.

P.- Y hace año y medio le podían haber dado la Presidencia del Gobierno a usted y no se la dieron.

P.- Pero digo, estamos hablando de todo. Estamos hablando de Compromís, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Izquierda Unida, de toda la coalición de partidos que conforman lo que se llama Sumar. Estamos hablando de Podemos. Estamos hablando de todos. Todos tienen una relación de complicidad con la situación de corrupción política que está viviendo España. Y yo espero que los electores tomen buena nota y que no se olviden en el momento en el que seamos llamados a las urnas.

P.- Si usted tiene en sus manos plantear una moción de censura, ¿qué haría al día siguiente? ¿Conformar gobierno o convocar elecciones generales?

R.- Pues mire, lo que me comprometí en el discurso de esa moción de censura. Si yo tengo apoyos para una moción de censura —y lo he dicho—, si los tuviese la presentaría. No los tengo. Y no los tengo porque los socios están consiguiendo del Estado lo que ni soñaban poder obtener. Y no los tengo porque viven mucho mejor con una España sin gobierno que con una España con un gobierno sólido. Pero si yo me comprometí a convocar elecciones, lo haría. Sánchez también se comprometió a convocarlas en 2018 y no lo hizo hasta mucho después. Yo no soy Sánchez. Mantengo la coherencia de lo que digo. En este momento hay causa para unas elecciones. Si fuésemos alemanes, franceses, italianos… ya se habrían convocado. Eso es lo normal. Lo que haría un presidente decente: presentar su dimisión.