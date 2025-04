Feijóo: «Sánchez sabía mucho de lo que hacía Ábalos y por eso le destituyó»

En uno de los pasajes más contundentes de la entrevista, el líder del Partido Popular aborda de lleno el conocido como caso Ábalos, un escándalo que ha sacudido al anterior ministro de Transportes y que salpica de forma indirecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La pregunta clave es si el presidente conocía o no los hechos que se le atribuyen a José Luis Ábalos, desde el cobro de comisiones hasta el supuesto uso de recursos públicos para actividades privadas y escandalosas. Feijóo no asegura que Sánchez lo supiera todo, pero lanza una acusación clara: el presidente sabía mucho, y por eso lo apartó del Ejecutivo de forma fulminante.

A partir de ahí, el líder del PP desarrolla una crítica profunda sobre lo que, a su juicio, es una hipocresía institucionalizada por parte del Gobierno. Denuncia el doble discurso del PSOE en cuestiones como la igualdad y la violencia de género, recordando que las mismas personas que dan lecciones al respecto han impulsado leyes como la del solo sí es sí, cuyas consecuencias —como la rebaja de penas y excarcelación de agresores sexuales— han generado una enorme polémica.

PREGUNTA.- ¿Y el señor Sánchez conocía los manejos? ¿Usted cree que conocía los manejos del señor Ábalos, el cobro de comisiones, la frecuencia con la que se rodeaba de prostitutas, que enchufase en el Ministerio a una de esas escorts? ¿Usted cree que lo sabía?

RESPUESTA.- Yo no puedo acreditar que lo supiera. Lo que sí está claro es que se acreditan los hechos. Y fue llamado a Moncloa un día y le dijeron: te tienes que ir. Y por lo que ustedes han publicado, parece ser que la frase fue: «Te tienes que ir y tú sabes por qué».

P.- Efectivamente, no le preguntó por qué.

R.- Es evidente que no sé sí lo sabía todo, pero sí que sabía mucho, ¿no? Claro, si un ministro del Gobierno de España monta unas juergas con desperfectos de mobiliario en la red de Paradores Nacionales, comprenderá usted que el presidente de Paradores y el director del parador… «Oiga, ¿pero qué ha pasado en esta habitación o habitaciones?» Eso automáticamente sube a la cadena de mando del presidente de Paradores. Lo tiene que saber el presidente de Paradores. Posteriormente es el jefe de gabinete del presidente del Gobierno y ministro en la actualidad.

P.- En el caso de los ERE, había prostitutas que se pagaban con dinero público, también cocaína. En el caso Tito Berni, había prostitutas que se pagaban con dinero público y también cocaína. Y en el caso Ábalos, hay prostitutas por todas partes. ¿Por qué le gustan tanto las prostitutas a los socialistas, o a algunos socialistas? ¿Tiene alguna explicación a este fenómeno paranormal

R.- Yo creo que una de las cosas que tenemos que desterrar de la política es la hipocresía. Entonces, claro, hemos visto que el Gobierno —el portavoz del Gobierno en la moción de censura, el señor Ábalos, siguiendo las instrucciones lógicamente de su partido, de Ferraz y del secretario general del Partido Socialista y candidato en aquella moción de censura a la Presidencia del Gobierno, el señor Sánchez— es la hipocresía personificada. Cuando se intenta dar lecciones a nuestro partido sobre violencia de género, sobre igualdad real y efectiva entre sexos masculino, femenino, etcétera… Oiga, y después usted es el autor de la ley del sólo sí es sí. Usted es el responsable político de que centenares de personas condenadas por abusos sexuales hubiesen visto rebajadas las penas, y decenas de personas que han cometido violaciones y también abusos sexuales hubiesen incluso salido de la cárcel por rebaja de las penas por esa ley disparatada. Usted es el responsable de gobernar con los partidos del señor Errejón y del señor Monedero. Y usted todavía habla de igualdad y le da lecciones a los demás sobre igualdad. Esa hipocresía es corrosiva. Y yo no he visto prácticamente a ningún responsable del Partido Socialista haciendo un planteamiento, al menos, de una reflexión política, si no quiere personal, pero al menos política.

Pero detrás del Partido Socialista están los colaboradores necesarios, que son los socios. Y es que los socios del Partido Socialista están amparando todo este tipo de prácticas presuntamente corruptas y continuadas del Gobierno socialista y están mirando para otro lado. Y nadie repara ni nadie dice: «Oiga, esto se acabó. Esto no puede seguir así». Por tanto, al final, todos los socios de Gobierno, pero también los socios parlamentarios, son cómplices de la situación que está viviendo nuestro país. Por eso creo —y vuelvo a reiterar— que en este momento un presidente decente debería de irse y de convocar a los ciudadanos a las urnas. Esto es lo normal. Pero si el presidente no lo hace, los socios que tienen la llave de la legislatura deberían de salir en rueda de prensa y decir: se acabó el apoyo al Gobierno. Entendemos que estamos en un supuesto claro de pérdida de confianza del Gobierno y, por lo tanto, procede dar la palabra a los españoles.