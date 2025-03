El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el líder socialista «no tiene un plan de defensa» y que debe escoger «entre lo que piden sus socios y lo que pide la OTAN». Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, posterior a la cita con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa de este jueves.

La reunión, finalmente, se ha alargado hasta los 35 minutos. Feijóo considera que ese tiempo no era suficiente para tratar este tipo de materias. Además, ha incidido en que ha «preguntado cosas concretas» a Sánchez, pero asegura que no ha «obtenido ninguna respuesta». «Llegué a la Moncloa sin ninguna información y no puedo decir que ahora tenga ninguna información», ha aseverado.

El líder del PP ha subrayado la importancia de que se aumente el gasto en Defensa: «Europa tiene que rearmarse, España debe hacerlo también». En ese sentido, ha trasladado la necesidad de tener «un Gobierno sólido y coherente» para afrontar este tipo de situaciones, pero ha lamentado que España carece de él y ha remarcado la «debilidad» del Ejecutivo. El ex presidente de la Xunta de Galicia ha destacado que existen discrepancias entre los diferentes miembros del Gobierno: «Sánchez no puede hablar en nombre de todos sus ministros».

A ojos de Feijóo, el presidente del Gobierno debe escoger si quiere «más defensa, más seguridad, más soberanía o hacer lo que piden sus socios». El jefe de la oposición ha opinado que hacer las dos cosas «es imposible». Por eso, ha instado al líder socialista a «escoger entre lo que le piden sus socios y lo que pide la OTAN» y la Unión Europea.

Feijóo advierte: «Conduce a la autocracia»

El jefe de filas de los populares ha destacado que Sánchez «está dispuesto a gobernar en contra del Congreso y de las Cortes Generales». «No puede haber un incremento de gasto y un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso», ha recordado el presidente del PP.

En todo caso, Feijóo ha subrayado que «no hay presupuestos sin mayoría» en el Congreso de los Diputados. Esto es algo que ha valorado como necesario para poder tener cuentas públicas y, por tanto, para poder elevar el gasto en Defensa que exigen los países miembros de la Unión Europeo y de la OTAN.

En opinión del Feijóo, Sánchez debe someterse al Congreso para debatir sobre este aumento del gasto en Defensa y aprobar unos nuevos presupuesto: «De lo contrario conduce a la autocracia». «Es el primer gobierno en democracia que en siete años solo aprueba 3 presupuestos», ha remarcado el dirigente popular.

Sin avances en el gasto en Defensa

Tal y como habían indicado fuentes del PP, no había habido muchos avances sobre el tema que motivó esta cita, es decir, el aumento del gasto en Defensa: «Salimos igual que entramos». Ésta era la primera reunión entre el jefe del Gobierno y el de la oposición en los últimos 15 meses.

Los populares lamentaron que la reunión se produjese sin que Sánchez hubiera remitido a Feijóo un informe previo sobre las cuestiones a tratar, los recursos y los apoyos que tiene del Ejecutivo de cara a la reunión prevista para este jueves sobre el plan de España para la seguridad de Europa y Ucrania.

Hasta el día de antes del encuentro, había poca información sobre lo que se iba a tratar. El equipo de Feijóo sólo recibió un mensaje del director del Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, que le hizo llegar a la jefa de gabinete del líder del PP, Marta Varela.

Los socialistas le confirmaron que «no habrá ningún informe que permita llegar a ese encuentro con más información con la que afrontar los treinta minutos que Sánchez concede a Feijóo para hablar del momento geopolítico que vive Europa y de la nueva realidad del conflicto armado en Ucrania».

El Gobierno, por tanto, se limitó a enunciar los temas que el jefe del Ejecutivo pretendía abordar, pero sin trasladar información complementaria ni sobre planes de Sánchez al respecto.

Sánchez invita a Bildu, no a Vox

Este jueves, Sánchez va a reunirse en Moncloa con todos los líderes de los grupos parlamentarios, excepto con el presidente de Vox, Santiago Abascal. De hecho, Feijóo ya lamentó que el jefe del Ejecutivo le otorgase los mismos «20-30 minutos» que a Bildu en la ronda de contactos con los grupos políticos. «Ahora no nos dirige la palabra por convicción, sino por obligación y necesidad», aseguró el ex presidente de la Xunta de Galicia.

Después de Feijóo, han desfilado por las escalerillas de La Moncloa los portavoz de ERC, Gabriel Rufiían; de Junts, Míriam Nogueras, y de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Además, también pasarán por el edificio presidencial al portavoz del PNV, Aitor Esteban; la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra; el portavoz del BNG, Néstor Rego; la de Coalición Canaria, Cristina Valido, y el de UPN, Alberto Catalán.