Sánchez recibirá a Feijóo los mismos «20-30 minutos» que a Bildu para hablar de la seguridad europea

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, piensa dedicarle los mismos «20-30 minutos» que a Bildu en la ronda de contactos con los grupos políticos -salvo Vox- anunciada para abordar la cuestión de la seguridad europea respecto a la invasión rusa de Ucrania y los planes de Estados Unidos.

En un acto del PP dedicado fundamentalmente al Día de la Mujer y celebrado en Baleares, Feijóo ha señalado que su equipo ha recibido una llamada de Moncloa «15 meses después» de la última conversación que Sánchez tuvo con el líder popular en el marco de la investidura. «Y ahora no nos dirige la palabra por convicción, sino por obligación y necesidad», ha lamentado el jefe de la oposición al día siguiente del acuerdo de la UE para el rearme de sus Estados miembros.

«Tenemos un gran desafío, donde el Gobierno de España no tiene los apoyos necesarios para hacer frente a ese desafío. Y nos han trasladado que la reunión será entre 20 y 30 minutos en el momento geoestratégico más complejo de las últimas décadas. Sánchez despachará la seguridad de la Unión Europea y de España y las inversiones en Defensa en 20 o 30 minutos», ha criticado Feijóo.

«La convocatoria con este tiempo tasado, con el mismo tratamiento que a Bildu, no parece el mejor ejemplo para tratar un asunto de Estado. La paz y la seguridad que queremos, exigen más información, más transparencia y decisiones que no comprometan la seguridad, como las que ha tomado el Gobierno esta misma semana desmantelando el control de fronteras y difuminando competencias en inmigración y extranjería», ha enfatizado Feijóo en relación al pacto de los socialistas con los separatistas de Junts.

De esta manera, Feijóo ha reclamado mayor tiempo de reunión con Sánchez teniendo en cuenta que el PP es el primer partido del país tras ganar las últimas elecciones generales, con el grupo mayoritario en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

«Con qué apoyos»

Junto a ello, el líder popular ha apuntado que su gabinete ha solicitado a la Presidencia del Gobierno un «informe detallado, previo y por escrito que aporte un mínimo de luz sobre de qué quiere hablar Pedro Sánchez, con qué recursos dispone y con qué apoyos cuenta». Se da la circunstancia de que los ministros de Sumar rechazan aumentar el gasto militar al que Sánchez se ha comprometido con la UE.

«Por lo que a mí respecta, la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos. Si Sánchez quiere ese planteamiento, será bajo su responsabilidad. Es posible que Sánchez esté acostumbrado a tratar así a sus socios. El Gobierno y el PP tendrán que hablar largo y tendido de los recursos que el Ejecutivo se ve obligado a invertir en Defensa», ha manifestado Feijóo.

«Acudiré a esa reunión», ha dicho tras pedirle el presidente de Vox, Santiago Abascal, que no lo haga, pero ha remarcado que «no me gustan las frivolidades». «El presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Congreso para explicar a España su postura, los recursos y los aliados que tiene para un incremento del gasto militar», ha remachado.

Trama PSOE

En cuanto a la celebración del Día de la Mujer este sábado 8 de marzo, Feijóo ha subrayado que «los impuestos que pagan las mujeres españolas no tienen por qué pagar la contratación de mujeres prostituidas con dinero público», ha afirmado en alusión a los casos que salpican a la trama PSOE por la que están imputados el ex número dos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García.

En este encuentro con mujeres autónomas y empresarias de Baleares que ha tenido lugar en Palma de Mallorca, el presidente del PP ha remarcado que «no piensa admitir ni una sola lección de quienes decían hermana, yo sí te creo en público, pero tapaban episodios de acoso sexual en sus partidos en privado o de aquellos que votaban en el Congreso abolir la prostitución mientras recurrían a ella con dinero público».

En este sentido, ha reprobado que «los que más han exagerado sus palabras sobre las mujeres son quienes menos las han defendido con hechos y asegura que, en su caso, nunca proclamará en público lo contrario de lo que hace en privado». «El Gobierno que más ha predicado con la igualdad en la pancarta es el que más ha desprotegido a las mujeres con sus leyes nocivas», ha añadido también en referencia a la ley del sólo sí es sí o ley Montero.

Frente a ello, Feijóo ha reclamado «un Gobierno que dé menos lecciones y más ejemplo, que cambie las proclamas y las pancartas por políticas útiles». Y aquí, ha reivindicado, entre otras iniciativas de su formación, la Ley de Conciliación del PP, promoviendo la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la ampliación de los permisos de maternidad y de paternidad hasta las 20 semanas, o la creación de un banco de horas flexible.