El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que hablará sobre la situación en Ucrania con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de los otros líderes del resto de formaciones, excepto con Santiago Abascal, de Vox. Así lo ha expresado el líder socialista este jueves a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas.

Tal y como ha expresado Sánchez, el objetivo de estas citas es «intercambiar opiniones y reflexiones sobre los desafíos que tiene Europa y por supuesto, también cuál es el planteamiento que tiene el Gobierno de España». El presidente se reúne este jueves con los otros jefes de los ejecutivos europeos para abordar la situación en Ucrania después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que detiene la ayuda militar al país liderado por Volodímir Zelenski.

«La actualidad, la información que empezamos a tener ya y la conformación de criterio en cuanto a qué cosas podemos empezar a hacer entre todos los europeos, amerita que la próxima semana pueda llamar a todos los líderes de los grupos parlamentarios», ha apostillado el presidente del Gobierno.

Por otro lado, el líder socialista ha anunciado que también comparecerá en el Congreso de los Diputados en la última semana de marzo. Entonces, explicará los acuerdos que se hayan alcanzado en el Consejo Europeo extraordinario que se celebra este jueves, así como el del próximo, que es de carácter ordinario que se celebra en la capital comunitaria dentro de dos semanas.

Reclamación de Feijóo

Feijóo ya había exigido a Sánchez que fuera más transparente con la cita europea a la que iba a acudir este jueves y en relación con la postura de España respecto a Ucrania. Esta cita se ha precipitado después de la reunión entre Trump y Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca en la que se produjo una discusión entre ambos que el dirigente ucraniano tildó de «lamentable». Desde entonces, el mandatario estadounidense había retirado las ayudas de armamento y municiones, valorados en 1.000 millones de dólares, que ya se encontraban en tránsito, incluyendo material en aviones, barcos y en Polonia pendiente de transferencia, además de las ayudas en inteligencia. Finalmente, el presidente de Ucrania se plegó a las exigencias de Trump y se reconoció «dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo» del político republicano.

El líder de los populares criticó este miércoles, que Sánchez no había hecho pública su posición antes del Consejo Europeo que se celebra este jueves tendrá lugar en materia de Defensa. Entonces, le recordó que no tenía apoyo parlamentario para aplicar ninguna decisión que se negocie en las instituciones europeas. «La realidad es que nadie sabe hacia dónde va el Gobierno, con qué aliados o con qué recursos cuenta», abundó Feijóo en el Congreso Faconauto 2025.

A ojos del líder del PP, era «injustificable» que el presidente del Gobierno no hubiera expresado a los españoles qué va a defender en esa cita comunitaria y expone que «no es razonable» que el Ejecutivo no se haya pronunciado aún a las preguntas de su grupo.

Esta afirmación la realizó el mismo día en el que aseguró que la cesión de las competencias en inmigración del PSOE de Pedro Sánchez a Junts «compromete la seguridad nacional». El dirigente popular puso el acento en que se van a entregar a Cataluña «las fronteras, la política de inmigración, la política de extranjería» sólo para que «el actual presidente del Gobierno siga siendo presidente del Gobierno».