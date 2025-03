El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la cesión de las competencias en inmigración del PSOE de Pedro Sánchez a Junts «compromete la seguridad nacional». El dirigente popular ha puesto el acento en que van a entregar a Cataluña «las fronteras, la política de inmigración, la política de extranjería» sólo para que «el actual presidente del Gobierno siga siendo presidente del Gobierno».

Feijóo ha lamentado que se esté produciendo el «desmantelamiento del control fronterizo de extranjería e inmigración del Estado» con esta medida. Además, ha afeado que la ciudadanía se haya tenido que enterar del pacto «por una información periodística» y no a través de un anuncio del Gobierno o de los partidos.

«La negociación ha sido clandestina, en el extranjero, de espaldas a las instituciones democráticas, en contra de los procedimientos reglados», ha recordado el político popular. En ese mismo sentido, ha destacado que el pacto se ha hecho «sobre un asunto explícitamente vetado a la constitución y como pago a un requisito político». «La única razón por la que se está tomando esta decisión es porque un partido político lo exige», ha expresado el dirigente del PP. Y, en esa misma línea, ha considerado que «alegar cualquier otra excusa es tomar por idiotas a los españoles». «El resultado puede ser muy grave», ha sentenciado.

«Probablemente, esta sea la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional, porque esta vez las consecuencias desbordan la coyuntura local. Ya ni siquiera se perpetra solo contra el artículo 149 de la Constitución, sino que se perpetra contra el artículo 2 de la Constitución, contra la unidad de una nación de las más antiguas del mundo», ha manifestado el ex presidente de la Xunta de Galicia este miércoles en el Congreso Faconauto 2025.

A ojos de Feijóo, «lo que se está comprometiendo es la seguridad nacional para que el actual presidente del Gobierno siga siendo presidente del Gobierno». Y es que sostiene que esas competencias que se están cediendo a Cataluña son «elementos nucleares de cualquier nación».

Ante ello, el líder de los populares ha señalado que, cuando su partido vuelva al Gobierno, revertirá la decisión que ha tomado el líder socialista en materia migratoria. «No habrá ni dos Españas ni 17», ha apostillado el político del PP.

«A qué nivel de degradación hemos llegado para tener que recodar que ningún español es extranjero en España», ha aseverado el ex presidente de la Xunta de Galicia. Además, ha lamentado que con este tipo de cesiones, lo que está haciendo Sánchez es entregar al separatismo sus «ficticias fronteras». Y cree que esto implica «seguir desmantelando al Estado».

Postura en el Consejo Europeo

Feijóo también ha aprovechado su intervención para criticar que Sánchez no ha hecho pública su posición ante el Consejo Europeo que este jueves tendrá lugar en materia de Defensa. A la vez, les ha recordado que no tienen apoyo parlamentario para aplicar ninguna decisión que se negocie en las instituciones europeas. «La realidad es que nadie sabe hacia dónde va el Gobierno, con qué aliados o con qué recursos cuenta», ha abundado.

A ojos del líder del PP, es «injustificable» que el presidente del Gobierno no haya expresado a los españoles qué va a defender en esa cita comunitaria y expone que «no es razonable» que el Ejecutivo no se haya pronunciado aún a las preguntas de su grupo.