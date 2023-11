Feijóo responde a Sánchez: «Cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ninguna lección»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles a Pedro Sánchez y sus ministros que «cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ninguna lección». Así se ha pronunciado unas jornadas contra la ley de amnistía organizadas por el Grupo Popular en el Congreso después que los socialistas le acusaran de no condenar los actos vandálicos de un grupo violento que reventó la manifestación de 7.000 personas pacíficas en la noche de este martes frente a la sede del PSOE en Ferraz.

Para «los profesionales de la manipulación y la mentira», ha dicho Feijóo, traía hoy una repuesta, que ha sido muy nítida y contundente. «La violencia no tiene cabida en democracia y debe rechazarse siempre, ya sea violencia de ultras de extrema izquierda o de extrema derecha. Y su impunidad tampoco», ha subrayado, en relación ésto último a los disturbios y el terrorismo callejero de los CDR que Sánchez quiere ahora perdonar para seguir en la Moncloa pese a los procesos judiciales activos.

«Por eso, quienes estamos defendiendo la igualdad no vamos a aceptar ninguna lección de quienes convocaron manifestaciones frente a las sedes de nuestro partido, de quienes fletaron autobuses para protestar contra los resultados electorales, de quienes hicieron escraches a miembros del Gobierno del PP o de quienes rodearon el Congreso cuando estaba reunido el Pleno de la Cámara. Y mucho menos vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos del independentismo queden impunes», ha recalcado Feijóo.

«Porque quienes están criticando a los ultras, y compartimos esa crítica, son los mismos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa», ha lanzado a Sánchez en plena negociación de los socialistas con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont.

«Dicen -ha proseguido en su intervención en la Sala Constitucional- que quien no condena la violencia, la alienta. Y tiene razón, deben aplicarse el cuento. No condenan la violencia porque pretenden amnistiar la violencia. Y cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ninguna lección», ha incidido.

«Por un lado, están los que comenten amnistían actos violentos y antidemocráticos y del otro, los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento, no hay más historia», ha enfatizado. «Es curioso que los que estamos aquí defendiendo el Estado de Derecho seamos acusados de conculcar el Estado de Derecho», ha lamentado.

Feijóo: «Sánchez es el responsable»

Además, Feijóo ha destacado que «Sánchez es el principal responsable de lo que está pasando en España y le exigimos que dé marcha atrás» con su ley de amnistía, de la que ha dicho, con ironía, que «la exposición de motivos sólo debe tener una frase: por siete votos», que son los que necesita el candidato socialista de los siete diputados de Junts para seguir en la Moncloa pese a perder las elecciones del 23J. El líder del PP también ha calificado dicho indulto generalizado, que no tiene cabida en la Constitución, como «una aberración democrática desde el punto de vista político; una indecencia desde el punto de vista moral e ilegal desde el punto de vista jurídico».

«Nadie nos va a callar ni a parar. Los españoles pueden confiar en nosotros porque no tenemos más compromiso que defenderles», ha apostillado Feijóo, instando a los suyos a «seguir haciendo nuestro trabajo porque somos el único refugio constitucional que tiene los españoles a pesar de que nos intenten amordazar y chantajear».