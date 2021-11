Isabel Díaz Ayuso ha encontrado un poderoso aliado en Alberto Núñez Feijóo en su pugna con Génova por el control del partido a escala regional. No es la primera vez que lo dice, pero hoy tiene especial trascendencia que el presidente de la Xunta afirme que «lo habitual es que en el PP de España los presidentes autonómicos presidan sus partidos en sus comunidades». Todo un espaldarazo a las pretensiones de la presidenta madrileña.

Génova y al Puerta del Sol, las sedes de la dirección nacional del PP y de la presidencia de la Comunidad de Madrid, mantienen un pulso desde hace varias semanas en el que nadie parece querer aflojar el brazo. Es la lucha por el control del partido en Madrid, esencial en el arranque de un ciclo electoral como el que se avecina durante los próximos dos años, tanto para presidir Madrid como para presidir España.

Por eso Feijóo se ha apresurado a añadir en referencia a la polémica que en teoría enfrenta a Casado y Ayuso -con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida de convidado de piedra- que «el ruido no beneficia a nadie. El ruido no beneficia al partido y me gustaría no participar de él». Y el gallego sabe muy bien de lo que habla.

Pero lo que tiene también muy claro es que «sería muy sorprendente que la presidenta de la Comunidad no quisiera presidir el partido en Madrid. Eso sería muy sorprendente. (…) Cuestión distinta es que el congreso estaba convocado para los primeros trimestres del año y entiendo que el partido querrá mantener la fecha». Sin embargo… «hay demasiado ruido», ha insistido Feijóo.

El presidente de Galicia ha tenido que afrontar el tema en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno. Acosado por la batería de preguntas de unos periodistas casi más interesados por lo que pasa en Madrid que en su Comunidad, Feijóo ha añadido que para resolver la batalla de Madrid lo mejor es esperar a «que las cosas se sosieguen, se convoque [el congreso regional] y los compañeros de Madrid digan quién quieren que dirija el partido».

Una batalla en la que él ya ha elegido bando: «Me sorprendería que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no quiere presidir el partido en Madrid. Lo habitual es que en el PP de España los presidentes autonómicos presidan sus partidos en sus comunidades. Claro que para eso hay que ganar el congreso».