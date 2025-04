El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que no haya declarado la «emergencia nacional inmediata» durante las primeras horas del apagón. Según el líder de la oposición, si lo vivido este lunes no conlleva haber tomado esa postura, «ya no hay supuesto posible de que la emergencia nacional la asuma el Gobierno».

«Se ha acreditado que tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado», ha asegurado el líder del PP que ha seguido la última hora junto a su equipo desde Valencia. Casi 20 horas después del apagón que dejaba sin electricidad a todo el país, también a Portugal, Andorra, Francia, Alemania e Italia, Feijóo aún no ha podido hablar con el jefe del Ejecutivo.

Desde que se registrara el apagón en torno a las 12:33 horas del mediodía, el presidente del PP asegura que no recibió respuesta por parte del Gobierno en las dos horas siguientes. Según Feijóo, «parece ser que intentó contactar conmigo -el presidente Sánchez-, a partir de las 18:00 horas de la tarde».

Lo que sí ha asegurado el jefe de la oposición, poco después del llamamiento a la «calma» por parte del presidente socialista del Gobierno, y eso en una comparecencia en la que no confirmó las causas del apagón eléctrico ni tampoco se atrevió a aventurar cuándo se podría restablecer la normalidad, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contactó con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

«No me gusta especular, no tengo información», ha lamentado el presidente del PP. «Lo que sí pido es que se restablezcan los servicios, que el Gobierno lamentablemente, y digo esto muy serio, lamentablemente ayer no ha querido asumir el mando», ha recalcado.

Casi un día después del apagón, el jefe de la oposición ha reprochado que no se tengan «ningún tipo de información». «Hemos intentado saber con técnicos y personas de nuestro entorno qué es lo que ha pasado», ha insistido. «No tenemos ningún tipo de información», «qué ha podido pasar en nuestro país», ha espetado Feijóo.

Diálogo sólo con Portugal

A falta de explicaciones oficiales por parte del Gobierno que hasta el momento no ha vuelto a ponerse en contacto con el principal partido de la oposición para informar de lo que ha ocurrido, en una entrevista en Telecinco, Feijóo ha señalado que tan sólo ha mantenido el diálogo con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, quien ha asegurado el problema «venía de las interconexiones con España».

Según ha recordado Feijóo, tampoco las comunidades autónomas sabían qué es lo que estaba sucediendo. Toda ellas, «estaban intentando conseguir y mantener los servicios públicos que dependen de ellos», como la Sanidad o la Educación.

El presidente del PP, que ha puesto de relieve la «ausencia de coordinación· entre la administración central y las autonomías, ha insistido en que estas se mantuvieron «haciendo su trabajo» sin contar con ningún tipo de información. «No sabían si en toda la noche iba a haber algún tipo de electricidad», ha remarcado el líder de la oposición.

La Comunidad de Madrid, que presidente la popular Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en solicitar el nivel 3 de la emergencia nacional. A ella, le siguieron Andalucía, Extremadura, La Rioja, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia. Según Feijóo, todas ellas lo hicieron «porque el Gobierno no iba a declarar la emergencia nacional».

Prioridad ante el PPE

El apagón de la red eléctrica se ha producido justo en el momento en que muchos miembros del PP español, ponían rumbo a Valencia para participar del Congreso del PP europeo. Por el momento, la agenda oficial del evento sigue adelante y tan sólo sufrirá modificaciones la de Alberto Núñez Feijóo.

Este lunes, el líder de la oposición cancelaba todos los actos previstos para la tarde. También el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y en el Senado hacían lo propio en sus respectivas Cámaras, no obstante, los de Miguel Tellado está previsto que retomen su actividad a partir de las 15:00 horas de la tarde.

Para Feijóo no hay motivos para cancelar el cónclave europeo, primero porque son ellos los encargados de dirigir el evento. «No es mi prioridad el Congreso del EPP», ha recordado el presidente del PP a la vez que ha insistido que tanto él como la delegación española se ocuparán durante toda al jornada de este martes en gestionar el minuto al minuto tras el apagón.