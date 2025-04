Ayuso sobre el apagón: «Es lamentable tener a España a oscuras y que Sánchez no sepa cómo ha pasado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado en la noche de este lunes el apagón que ha sufrido España y las explicaciones que ha dado del mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido hasta en dos ocasiones, la última a las 23:00 horas, sin responder a preguntas y sin explicar las causas del apagón 12 horas después de que se haya producido este problema generalizado en todo el país.

«Es increíble que un país como el nuestro se pueda quedar a oscuras y no se sepa de dónde ha venido, ni las causas, ni cómo ha pasado. Es lamentable y no somos conscientes del daño que esto puede causar a la economía y a nuestra imagen ante el mundo. Les pido al Gobierno que estén a la altura», ha dicho la presidenta regional.

Minutos antes de la segunda comparecencia de Sánchez en la que no ha aclarado prácticamente nada, Ayuso también ha relatado que están a la espera de que el Gobierno de la nación se pronuncie y explique que va a hacer porque «hay barrios que siguen totalmente apagados, comercios cerrados y los semáforos sin luz». Por todo ello, la presidenta ha defendido que hayan solicitado la intervención del Ejército desde bien pronto porque la situación «no es sencilla» y «necesitamos los recursos del Estado».

Preguntada en una entrevista en Telecinco por la posibilidad de que este apagón respondiera a un ciberataque, la presidenta regional no lo ha descartado. «Pienso que hace mucho tiempo que en nuestro país no hay planes a largo plazo en problemas importantes, como la dependencia energética. Veo que nos hemos dejado llevar por la ideóloga y el sectarismo para no llevar a cabo reformas profundas. Las políticas son inoperantes y se ven cuando ocurren estas cosas», ha señalado.

Y ha mandado un mensaje a Sánchez. «Confió en que esté a la altura». «Esta crisis nos tienen que enseñar a trabajar para evitarlas, pero dejando la ceguera de la ideología al margen. Es un problema que tiene el Estado con los recursos del Estado. No puede ser que siempre que hay un problema en España no este la administración a la altura».

Por otro lado, Ayuso ha dicho que este martes espera «un máximo despliegue» de agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad, pero que mañana, el problema principal será el de la movilidad.

Sobre pillajes o actos vandálicos, la líder de los populares en Madrid ha dicho que no tienen información al respecto. «Puede pasar cualquier cosa, pero no tenemos toda la información porque no nos llega. Garantizada la seguridad no lo está, pero no nos ha llegado información de que haya grandes problemas y eso es gracias al comportamiento de los madrileños y de los vecinos».

Sobre la funcionalidad del metro, Ayuso se ha mostrado confiada en que pueda funcionar mañana, pero no ha podido asegurarlo. «En el metro de Madrid todos los días viajan 2 millones de personas y eso hace que cualquier problema sea mucho mayor». «Eso sí, no tenemos constancia de daños personales importantes y eso es gracia a unos excelentes servicios públicos».

Colegios públicos abiertos

Lo que sí ha podido confirmar la presidenta es que mañana, martes, todos los colegios a institutos públicos de la región permanecerán abiertos, pero si el suministro eléctrico no vuelve en su totalidad, no se impartirán clases de la forma habitual. «Los centros educativos públicos estarán abiertos para ayudar a los padres y que puedan dejar allí a sus hijos y ellos puedan seguir trabajando. No habrá clases normales ni actividad docente, pero sí que al menos tengan un lugar donde dejar a sus hijos».

La Comunidad de Madrid mantendrá mañana las escuelas infantiles, colegios, institutos y centros de FP abiertos, aunque sin actividad lectiva. Estarán para ayudar a las familias, y a los niños y jóvenes, hasta que se recupere completamente el suministro eléctrico. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 28, 2025

«Los comercios podrán abrir, pero sólo si vuelve el suministro. Esto va a ir por horas. No se puede ahora mismo saber ni las pérdidas que va a haber, ni nada. No se saben ni las causas», ha subrayado.

Por otro lado, la presidenta ha avanzado que los taxis funcionarán a pleno rendimiento. «Se autorizará la prestación de servicio a los taxis que, conforme al calendario habitual, debían librar en martes».

También funcionarán autobuses que se dirigirán al aeropuerto para ayudar a los atrapados en Barajas y se habilitará el WiZink Center de Madrid para que los que llegan a la capital puedan estar ahí y pasar la noche.

Algunos colegios también acogerán a niños que no han podido volver a sus casas para dormir. En el IES Isabel la Católica, en el distrito de Retiro (Madrid), 20 niños pasarán la noche en el centro con profesores porque viven lejos y no han podido regresar a sus hogares.

En el Centro Rural Agrupado de Santa María de la Alameda van a pasar la noche medio centenar de personas de un tren procedente de Valladolid que se ha quedado parado a causa del apagón.