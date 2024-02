El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita por los «asesinatos» de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) durante un mitin de campaña en apoyo al candidato y presidente de la Xunta Alfonso Rueda en Otero de Rey (Lugo) este domingo. En el mismo mitin de las elecciones de Galicia del 18 de febrero, Feijóo ha anunciado que el lunes irá Barbate, donde hablará con los alcaldes y se comprometerá con la Guardia Civil a proporcionarles los medios que necesiten en su lucha contra el narco.

Durante su intervención en Otero de Rey (Lugo), Núñez Feijóo ha acusado a Marlaska de «despreciar» a la Guardia Civil por no haberse reunido «con los agentes del puesto donde ocurrieron los hechos». El líder del Partido Popular ha considerado que el ministro debería «haber dimitido ipso facto por no haber sido capaz de mantener la seguridad de los agentes que operan en el sur de Andalucía», como se ha indicado con anterioridad, criticando a Pedro Sánchez por «ir a un festival la noche del luto», en referencia a la ceremonia de los Goya en Valladolid, donde no hizo ninguna mención a los dos guardias civiles asesinados por los narcos.

«El próximo martes hay Consejo de Ministros. Espero que (Grande-Marlaska) no se siente en la mesa del Consejo de Ministros, presente su dimisión y, si no, que le cesen por un mínimo decoro a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Guardia Civil», ha reclamado Alberto Núñez Feijóo tras el asesinato de los dos guardias civiles.

Según Núñez Feijóo, además, el ministro debería haber dimitido hace ya tiempo por «el absoluto fracaso en el control de fronteras o por su connivencia presunta con el entorno de presos de ETA», en referencia a que en 2024, ya han llegado en enero a España 8.067 migrantes de forma ilegal, seis veces más que en 2023, 6.775 más que en el mismo período de 2023, y en referencia a las concesiones en materia de política penitenciaria que han acelerado el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas.

Durante su intervención, el líder del Partido Popular, que ha anunciado que este lunes tiene previsto ir a Barbate, ha expresado el compromiso de su partido con la Guardia Civil y ha asegurado que seguirá trabajando para que «el dinero que se despilfarra para mantener un Gobierno y sus aliados se ponga a disposición de los hombres que nos defienden, de las familias que han perdido sus maridos y de los niños que se han quedado huérfanos».

Núñez Feijóo, que ha podido hablar con los agentes heridos por la embestida de la narcolancha, ha criticado que en un país como España las mafias tengan «más recursos, infinitamente más potentes, que los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». En este sentido, el líder del PP ha asegurado que los agentes heridos reconocieron que «no tenían medios» y que por «instrucciones de los mandos» salieron a un mar «bravo» en una embarcación neumática para enfrentarse a otra que la superaba en potencia y tamaño.

«La política de verdad implica que cuando hay un fallo se toman decisiones», ha recordado, y la misma mañana «de los asesinatos» el ministro había dicho en la zona que los medios eran «suficientes» y por la noche fallecieron dos agentes «arrasados» por una «embarcación de mafiosos».