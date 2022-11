El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este sábado los pactos del Gobierno de PSOE-Podemos con aquellos que quieren irse de España. Por ejemplo, ha denunciado que los proetarras de Bildu «han conseguido más con (Pedro) Sánchez» en este momento que «durante todos los años de violencia», en alusión a la organización terrorista ETA y los herederos de su brazo político.

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto del PP en Madrid ante más de 2.000 militantes y simpatizantes que se han reunido en el Polideportivo Antonio Magariños, ubicado en las instalaciones del I.E.S Ramiro de Maetzu, donde estudió y jugó al baloncesto precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder popular ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que también han intervenido.

«Bildu-Batusuna ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a los ciudadanos, a la Guardia Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha denunciado Feijóo en la semana en que el jefe del Gobierno ha sacado adelante sus Presupuestos de 2023 en el Congreso con el voto decisivo de los proetarras. Moncloa ha regado a los batasunos con partidas por valor de más de 400 millones de euros y les ha prometido la retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra antes de abril de 2023.

«Si Sánchez y sus barones quieren que les gobiernen aquellos a los que España les importa un comino; nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren ponerse en las manos de Otegi; nosotros no», ha agregado Feijóo.

«Por España»

Tras ello, el presidente del Partido Popular ha querido marcar el camino a los suyos. «No hay ningún voto que no sea para el PP que no le valga a Pedro Sánchez. Cada voto a cualquier otra formación política, Sánchez lo celebrará. Si unimos el voto de centroderecha vamos a tener la mayoría suficiente para gobernar y si nos dividimos van a seguir gobernando los sanchistas, los nacionalistas y los independentistas. Unámonos, si queremos a España, unámonos por España, esto es lo que tenemos que hacer, decir y defender en todoz los sitios», ha afirmado Feijóo entre aplausos.

Además, el líder del PP ha denunciado la «soberbia», «arrogancia» y «autoritarismo» del jefe del Gobierno. «Si no me importara lo que le pasa a los españoles, no me llamaría Alberto Núñez Feijóo. Me llamaría Pedro Sánchez Pérez Castejón. No me llamo así, ni parecido. No poseo su arrogancia ni poseo su soberbia», ha remarcado.

Feijóo ha advertido de que el Ejecutivo socialcomunista se «equivoca» si cree que la mayoría de españoles van a quedarse «callados, mudos» y sin reaccionar. «No insultar no significa arrodillarnos y callarnos», ha subrayado.

«Llenar las urnas»

En esta línea, el presidente del PP ha emplazado a su formación a convertir la «indignación de lo que está pasando en votos». «Nuestro objetivo no es llenar las calles sino llenar las urnas, de geste libre que vota libremente», ha proclamado, ante lo que uno de los asistentes ha gritado: «Hay que llenar las calles también», según recoge Ep.

Ha sido éste uno de los mensaje velados que ha lanzado Feijóo contra Vox, que ha convocado este domingo una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la derogación del delito de sedición y por la excarcelación y rebajas de penas de violadores y agresores sexuales por la ley Montero.

El partido de Santiago Abascal también ha llamado a concentrarse este domingo frente a los Ayuntamientos de las capitales de provincia. Por su parte, los populares han optado estas semanas por una campaña de actos masivos en sitios cerrados a lo largo y ancho de España, empezando por Madrid y los feudos socialistas donde los barones de Sánchez están marcando distancia con su jefe de filas: Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Feijóo, que ha puesto al auditorio en pie en varias ocasiones, ha preguntado a los presentes si se imaginan qué podría ocurrir si Sánchez sigue otros cuatro años más en el Palacio de la Moncloa. «Esto ha de terminar, ha de finalizar, y democráticamente lo vamos a hacer», ha asegurado, con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos de mayo y las generales de finales de 2023.

«Entre impuestos y familias: familias. Entre indultos y cumplir la palabra: cumplir la palabra. Entre sedición y unidad: unidad. Entre incompetencia y jueces: jueces. Entre soberbia y servicio público: servicio público. Entre Podemos y dignidad: dignidad. Entre Esquerra y Constitución: Constitución. Entre Bildu y Guardia Civil: Guardia Civil. Entre este PSOE y el interés general: interés general. Y entre Sánchez y España: España. ¡Adelante!”, ha concluido Feijóo como colofón, recibiendo una gran ovación.