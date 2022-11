Otegi se burla de Sánchez: «No habría Gobierno sin el apoyo de quienes queremos marcharnos de España»

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se jactará este jueves de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023 con mayor apoyo del que tuvo en la investidura. Sin embargo, el líder del proyecto político de ETA, Arnaldo Otegi, se ha encargado de poner las cosas en el contexto correcto: «Se da la paradoja de que el Gobierno de progreso en el Estado no sería posible sin el sostén de las fuerzas de izquierda que quieren marcharse de España».

La aritmética parlamentaria no miente. Sánchez se mantiene en la Moncloa gracias al apoyo que le prestan los partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco. Y Otegi presume de ello: «El Gobierno se ha sostenido durante tres años en lo que nosotros llamamos ‘bloque de izquierda plurinacional’, fundamentalmente EH Bildu, ERC, Podemos y el PSOE, con el concurso del PNV y a veces del BNG», recuerda el proetarra, cuyo partido cuenta con 5 diputados decisivos en el Congreso.

En esta línea, resalta que la situación ha cambiado porque «se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos». «Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda, no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas», ha remarcado el proetarra en una entrevista concedida a Europa Press.

Arnaldo Otegi se ha referido también a la eliminación del delito de sedición, al que considera un tipo penal «anacrónico». En su opinión, hay que «entender que no se pueden parar los procesos independentistas si las voluntades democráticas mayoritarias de determinadas naciones del Estado lo que quieren es votar y decidir su futuro libre y democráticamente».

«¿Alguien cree que eso se para con el Código Penal? Se parará una vez, pero no se va parar siempre», avisa. En esta línea, defiende que «no se pueden poner puertas al campo» y la alternativa a los procesos independentistas «no es meter a la cárcel, no dejar votar o pegar a la gente».

En respuesta a los reproches de PP, Cs y Vox al Gobierno de España por «ceder al chantaje» de EH Bildu al considerar que quiere «expulsar» a la Guardia Civil de Navarra, Otegi asegura que el traspaso de esta competencia supone «cumplir la Ley». «Tratan de buscar una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y hacer pensar con las tripas y no con la cabeza», afirma quien en su currículum tiene varias condenas por colaboración con ETA.

El dirigente del partido legatario de la banda terrorista confía en que, «algún día», sea posible «negociar un programa de mínimos para defender conjuntamente los intereses de los ciudadanos vasco-navarros en el Congreso» por los diputados de EH Bildu, PNV, PSE-EE, PSN y Podemos, pero todavía no existe «madurez política suficiente».