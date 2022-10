ERC y Bildu dan vía libre a la tramitación de los Presupuestos

ERC, Bildu y PNV no presentarán enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. El ala dura del partido independentista catalán, liderada por Oriol Junqueras, defendía enmendarlos. Tesis que no compartía el president Pere Aragonès. El jefe del gobierno autonómico, que gobierna únicamente con 33 de los 135 escaños del Parlament, defendía dar un margen de negociación al PSOE, como acabarán haciendo, para facilitar que el PSC le apruebe sus cuentas. Los proetarras, por su parte, tienen la voluntad de «intentar alcanzar un buen acuerdo que responda a las necesidades sociales y económicas de la ciudadanía vasca». El PNV, por su parte, ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para renovar el Cupo.

ERC

La dirección de ERC ha estado toda la mañana de este viernes discutiendo la posición que debían adoptar ante el nuevo escenario político tras la ruptura con Junts per Catalunya. Precisamente la enmienda que presentaron los junteros esta semana, y la proximidad de las próximas elecciones municipales de mayo del año que viene, pesaban mucho en la decisión final de enmendar las cuentas del PSOE y Podemos. Aunque finalmente no se ha tenido en cuenta.

Y es que a diferencia de otros ejercicios, en los que era el grupo parlamentario en el Congreso y su portavoz Gabriel Rufián los que dirigían dicha negociación, ahora ha sido la propia dirección y Oriol Junqueras quienes se han puesto al frente de las conversaciones. De hecho, tal como avanzaba este viernes OKDIARIO, el político indultado quiere forzar a Sánchez a que se reúna con él.

En paralelo a esta reunión que se ha celebrado en la sede de la calle Calabria de Barcelona, vía telefónica, los negociadores de Esquerra y los del Gobierno han mantenido a lo largo de la mañana varios contactos telefónicos para acercar posturas. Unas llamadas ordenadas desde Moncloa para paralizar la enmienda que redactaron tres trabajadores de ERC y que se llegó a imprimir anoche.

Entre otros ofrecimientos, el Gobierno ha prometido más inversión en Cataluña que se aprobará el próximo martes en la reunión del Consejo de Ministros. Pese a rechazar la enmienda, los separatistas catalanes siguen «muy lejos de poder aprobar estas cuentas» ya que «no hay gestos por parte del PSOE para poner fin a la represión». Quieren un compromiso por escrito para modificar el delito de sedición.

Bildu

Tampoco EH Bildu enmendará las cuentas del año que viene. El grupo soberanista vasco, sin embargo, advierte al Gobierno de que «sus votos no están asegurados en la votación del jueves e insta al Gobierno a ganarse los apoyos». Fuentes de Bildu aseguran que «el Gobierno no debe dar por hecho ningún escenario, todas las opciones siguen hoy abiertas» pese a no haber registrado una enmienda de devolución a la totalidad de las cuentas tras una mañana de negociaciones intensas.

Preocupación

La decisión de no presentar una enmienda a la totalidad por parte de Esquerra Republicana y Bildu, no evita la preocupación en el Ejecutivo. Pues es el grupo parlamentario más numeroso de los que necesita para aprobar las cuentas. En el PSOE temen que los catalanes «van a vender su apoyo muy caro». Y asumen que «tendremos que ceder en cuestiones que van a ser muy difíciles de explicar para nosotros, si no queremos tener que prorrogar los Presupuestos del año pasado».