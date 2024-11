La Fundación FAES, encabezada por el ex presidente del Gobierno José María Aznar, ha cargado contra el PSOE por acusarles de haber cobrado comisiones ilegales en las obras del Palau de la Música Catalana. Desde la entidad han exigido «la presentación de documentos probatorios» y ha anunciado «su intención de querellarse» contra quien «impute sin pruebas» la comisión de un delito a la fundación.

El Grupo Parlamentario Socialista ha publicado en la red social X, antes Twitter, un vídeo en el que aparece Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional. El comisario ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Congreso sobre la autodenominada «Operación Cataluña».

En su intervención, el ex jefe policial ha aludido a un informe que «no tiene carácter oficial» y que se basa «en declaraciones de testigos voluntarios». Martín-Blas ha asegurado en la Comisión de Investigación que ese documento hablaba que, «entre los que cobran del Palau, está FAES».

El ex comisario ha leído en voz alta el siguiente fragmento del informe que el ex jefe policial consideró como carente de carácter oficial: «De las presuntas irregularidades denunciadas destacan las presuntas exigencias de comisiones por todas las actividades contratadas por el Palau de la Música, extremo que no ha podido ser confirmado en el examen de la documentación llevada a cabo por estos peritos y la circunstancia de que la Fundación FAES obtuvo una comisión de más de 1,8 millones de euros por las obras del Petit Palau».

Martín-Blas ha asegurado que «ese informe nace manipulado ya, no tiene ningún carácter oficial». «Es una película», ha subrayado. Y ha incidido en que «ese es el informe que entregaron a la prensa». «Yo no sé si cobró», ha indicado, para añadir que se limitaba a leer «lo que pone» en el informe.

«Lo que sí es grave es que aparece en el informe que se facilita a la prensa, pero no en el informe borrador que publica El Mundo», ha señalado el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Aunque se tratan de informes que aparecieron en la prensa hace algo más de una década, el PSOE ha emitido un comunicado en el que asegura que Martín-Blas «ha revelado» que «existen informes de la policía que aseguraban que la Fundación FAES» cobró comisiones. «Estas revelaciones son de una gravedad extrema, y requieren de explicaciones inmediatas por parte de FAES y el Partido Popular», inciden desde Ferraz.

Al ex presidente del Gobierno, los socialistas le exigen «comparecer para dar explicaciones inmediatas» y a Feijóo, «explicar qué vínculos de cualquier tipo, contables, societarios… etc, mantiene el Partido Popular con la Fundación FAES». Además, el PSOE ha solicitado otra intervención en la comisión de investigación «dada la envergadura de toda la información conocida hoy».

«Testimonio infamante»

La Fundación FAES ha sido tajante con un comunicado emitido este mismo martes. Acusa al PSOE de estar «haciéndose eco de un testimonio infamante». «El bulo referencia supuestos informes policiales que acreditarían el cobro de comisiones ilegales por parte de FAES», afirman desde la entidad presidida por Aznar, y añaden que «ya en su día quedó desmentida suficientemente».

Además, exigen a los socialistas «la presentación de documentos probatorios que sostengan las imputaciones que se le hacen». Y más allá de esto, ya anuncian su «intención de querellarse contra todo aquel» que le imputen un delito sin pruebas. «La única responsabilidad penal que se dirimirá en un tribunal de justicia será la de quien mancille el buen nombre de esta fundación», concluyen.