Tras el rotundo apoyo del ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Pablo Casado ha recabado el de José Manuel Durão Barroso. El ex presidente de la Comisión Europea ha participado este miércoles en la tercera jornada de la convención nacional del PP, en Madrid, donde ha apuntalado el proyecto de Casado de unir al centroderecha para ensanchar las bases del partido.

El también ex presidente de Portugal ha defendido la necesidad de «un centro fuerte y sin complejos frente a los populismos». Una afirmación que ha provocado los aplausos de los asistentes.

«Estamos viendo muchas veces una crisis del centro político. Creo que es muy importante tener la capacidad y el coraje de defender un centro fuerte», ha reivindicado el ex mandatario europeo.

Durão Barroso ha avisado, en este sentido, que «centroderecha no quiere decir menos, sino más. No es un centro suave o blando, sino un centro fuerte, un centro duro que sea capaz de afirmar sus propios valores».

El ex presidente de la Comisión Europea ha señalado que en el debate nacional de los países europeos «muchas veces quienes tienen la iniciativa son los extremistas» y ha alertado de la «tentativa de limitar las libertades a través de las ideas populistas».

Por ello, ha señalado la urgencia de fortalecer el centro político, el espacio ideológico que actualmente lidera el PP, como confirman las sucesivas encuestas.

Casado se ha rodeado de grandes líderes europeos en el programa de su convención nacional, cuya clausura será este fin de semana en Valencia. Uno de los invitados que más expectación ha provocado ha sido el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy. También han acudido a la llamada del presidente popular el canciller de Austria, Sebastian Kurz, que cerrará la cita; el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás; el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro danés Fogh Rasmussen; el presidente del PP Europeo y el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Precisamente, Tusk proclamó este martes un cerrado respaldo a Casado: «Gana las elecciones. Por el bien de nuestro partido, por el bien de España y por el bien de Europa. Te conozco, puedes hacerlo», le dijo durante su intervención en la segunda jornada de la convención, en Valladolid.

Schinás, por su parte, avisó desde Santiago de Compostela que «al populismo se le gana con buena política, con seriedad y atacando algunos de los temas que ellos quieren utilizar para hacernos daño, como la inmigración y la seguridad». «Son temas de los que nosotros podemos hablar mucho», valoró el dirirgente europeo, para quien «Europa emerge como un ancla de razón» frente a los «movimientos autoritarios».

La convención nacional del PP se desplazará este jueves a Sevilla y Cartagena, antes de la gran clausura, en Valencia.