El ex juez Fernando Presencia ha impulsado un motín en la cárcel de Estremera (Madrid), tal como avanza OKDIARIO. El togado apartado de la carrera judicial, condenado a dos años y 10 meses de prisión por denuncia falsa y calumnias con publicidad, ha arengado a sus compañeros de módulo, todos ellos antiguos funcionarios, porque considera que están todos «encarcelados ilegalmente». Los presos han recogido el guante y han pedido de forma masiva la excarcelación masiva.

En todo caso, las autoridades de la prisión han tumbado de inmediato esa estrambótica pretensión y han trasladado a Presencia a la prisión de Logroño. Además, fuentes consultadas por este periódico aseguran que será sometido a un estudio psiquiátrico para determinar si deberían ingresarle en un centro especializado e incapacitarle.

Presencia publica en sus redes sociales mensajes de audio desde prisión. «Aunque parezca asombroso me encuentro en prisión por denunciar corrupción de mis compañeros de carrera. La situación es inconcebible y angustiosa. Además, es bastante difícil de solucionarlo. A un juez no se le puede enviar a prisión. Sigo siendo juez porque el BOE no ha publicado la pérdida de mi condición. Tengo inmunidad. Necesito apoyo», relata. Expone que recibe tratamientos psicológico, pero que quiere rechazarlo.

Presencia lleva a sus espaldas un largo historial de polémicas. Tras varios procedimientos abiertos en su contra entró en la cárcel por decisión del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea. Tras varias condenas, este magistrado le imputó como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a elaborar «denuncias mendaces» sobre numerosas autoridades, incluidos magistrados del Tribunal Supremo. Todo ello para obtener donaciones supuestamente destinadas a la lucha anticorrupción, si bien el verdadero objetivo sería el «enriquecimiento ilícito propio».

Presencia, encarcelado por riesgo de fuga

Gadea aceptó así en junio la petición de la Fiscalía que había pedido esa medida cautelar contra Fernando Prsencia por considerar que hay riesgo de fuga, de que cometa otros hechos delictivos y de ocultación de fuentes de prueba. El instructor fundamenta el riesgo de fuga en el hecho de que Presencia no compareció el día anterior al llamamiento judicial, «evidenciando su intención de obstaculizar la labor judicial». Tuvo que ser la Policía Nacional quien procediera a su detención.

Cabe recordar que el juez Gadea justifica su entrada en prisión porque Fernando Presencia sigue creyendo que es magistrado en activo. «Resulta llamativo contemplar el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a las dos sentencias condenatorias que ya han recaído, sin que se sienta mínimamente vinculado», reprocha el magistrado.

En palabras del juez de la Audiencia, «lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una asociación que pretende luchar contra la corrupción». Está siendo investigado por, entre otros tipos penales, organización criminal, estafa agravada, injurias, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Presencia lidera una trama criminal

Según Gadea, la investigación apunta a que Fernando Presencia encabeza «una organización criminal con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia». «Fernando Presencia habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas», enfatiza.

Para el juez, existen múltiples indicios para confirmar que las denuncias presentadas por su asociación anticorrupción eran «meras maquinaciones». «Todo ello permite inferir que la organización no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía la corrupción», agrega Gadea.

La asociación «sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien, una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas». Gadea habla de «engaño», ya que el ex juez y su asociación usaban «una plantilla o modelo en formato ‘Word’ creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales», como recoge EP.

Gadea comenzó a investigar al ex juez en junio de 2022 tras una denuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos, su entonces presidente y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El Supremo previamente había llevado a Presencia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados.