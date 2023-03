Las polémicas Ley trans y Ley del aborto entran hoy en vigor. Ambas son muy controvertidas, tanto que el Partido Popular ya ha anunciado que cuando lleguen al Gobierno reformarán ambas normas. Ambas leyes están impulsadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, el mismo que aprobó el sólo sí es sí que ha permitido la reducción de pena de más de 600 agresores sexuales. Por eso el gran temor social a que las nuevas normas tengan también efectos no deseados.

Estos son los puntos más polémicos de la Ley del aborto:

Permite abortar libremente a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación, es decir, se elimina el consentimiento paterno

durante las primeras 14 semanas de gestación, es decir, se elimina el consentimiento paterno Establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica

como centros de referencia para esta práctica El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario

para el personal sanitario Blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León

Elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días

La baja por menstruación incapacitante y por interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, no entrará en vigor hasta comienzos del mes de junio, ya que en la ley se especifica que algunas disposiciones finales no serán aplicables hasta tres meses después de la publicación de la ley en el BOE.

Estos son los puntos más polémicos de la Ley trans:

Facilita la autodeterminación de género a los menores

a los menores Cualquier persona podrá cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación

sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación Se despatologiza el proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo, al que podrán acceder libremente las personas mayores de 16 años

Los menores de entre 14 y 16 deberán contar con el apoyo de sus padres, mientras que entre los 12 y los 14 años será necesaria una autorización judicial

de sus padres, mientras que entre los 12 y los 14 años Los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo, pero sí su nombre en los documentos oficiales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado de que los empleados de los registros civiles aún no han recibido las «instrucciones oportunas» para aplicar la Ley trans y ha pedido al Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, que facilite «instrucciones claras».

Los registros ya han empezado a recibir las primeras consultas de ciudadanos interesados en rectificar la mención a su sexo pero las plantillas del Registro Civil «aún no han recibido las instrucciones oportunas, los formularios ni la formación necesaria» para asistir de manera correcta a las personas que acudan para modificar la anotación de su sexo.

El miedo ahora del feminismo clásico es que depredadores sexuales o maltratadores se cambien de sexo para quedar fuera de la violencia machista. También critican que se elimine a la mujer ya que cualquier persona por el simple hecho de «sentirse» puede cambiar su sexo en el DNI sin prueba alguna.