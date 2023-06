Espinar pide perdón por haber formado parte de la «secta» de Podemos

Ramón Espinar, que fue miembro de Podemos y llegó a ser secretario general del partido morado en la Comunidad de Madrid (puesto del que dimitió en 2019), ha hecho una autocrítica por haber formado parte del partido populista de extrema izquierda, con el que es muy vehemente en sus comentarios desde su salida de la política.

La Secretaria General comparece para confirmar lo que aquí se dijo hace días: que la única razón para la que existe hoy ya Podemos es que Irene Montero sea diputada, ministra, reina o diosa del trueno. Eso no es un proyecto político. Es una pandilla de adolescentes.#NoSinIrene — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 9, 2023

«La Secretaria General comparece para confirmar lo que aquí se dijo hace días: que la única razón para la que existe hoy ya Podemos es que Irene Montero sea diputada, ministra, reina o diosa del trueno. Eso no es un proyecto político. Es una pandilla de adolescentes», escribe Espinar en su perfil en redes sociales.

Hace así Espinar un dura alusión al empeño del líder emérito de Podemos, Pablo Iglesias, en que Irene Montero no pierda cargo público ante el veto de Sumar, que no quiere a la todavía ministra de Igualdad debido a su bajísima valoración ciudadana, lo que la convierte en un lastre para cualquier candidatura, y que en pocos días ha visto cómo el Tribunal Supremo avalaba la rebaja de penas derivadas de su Ley Sólo sí es sí, Yolanda Díaz exigía su veto y era condenada, también por el Supremo, a pagar 18.000 euros al ex marido de María Sevilla (una de las madres de Infancia Libre, investigadas por organización criminal) por acusarlo de maltratador.

Dentro del mismo «hilo», añade otra publicación en la que se disculpa por su pertenencia a la formación de Pablo Iglesias, aunque Espinar se fue en la época de las grandes purgas. «Ahora soltadme otra vez la fatwa de la verdad y la valentía para insultarme y contarme que si las Coca-Cola que me tomo y la vida de mi padre. Que os aproveche la última merendola en el búnker. Llevad Risketos. Qué vergüenza haber sido parte de esa secta. Perdón por eso», escribe.

Ahora soltadme otra vez la fatwa de la verdad y la valentía para insultarme y contarme que si las coca colas que me tomo y la vida de mi padre. Que os aproveche la última merendola en el búnker. Llevad Risketos. Qué vergüenza haber sido parte de esa secta. Perdón por eso. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 9, 2023

De esta manera, Ramón Espinar hace referencia a algunas de las polémicas que le persiguieron cuando estaba en política, como cuando fue cazado con dos botellas de Coca-Cola en la cafetería del Congreso mientras protagonizaba una intensa campaña de boicot a la famosa marca de bebidas. Al escribir citando un búnker, lo más seguro es que el ex podemita quiera hacer un analogía con los últimos días del Tercer Reich, cuando, con la Segunda Guerra Mundial a punto de terminar, algunos dirigentes nazis, reticentes a asimilar la derrota, resistieron allí hasta que ya estaba todo perdido.

Mientras el partido entra en declive y se disuelve en las listas de Sumar, formación de Yolanda Díaz, la pareja de Galapagar lucha por los últimos puestos libres de las listas, y ofrecen a propios y extraños unos días un espectáculo digno de la fama que atesora el partido. Podemos se ha convertido en un asunto únicamente de dos que van a reventar, en opinión de Espinar, que añade otra comentario, esta vez una respuesta.

Y entonces hay que dejar a Pablo e Irene que lo revienten absolutamente todo porque les debemos respirar? De eso nada. Otro abrazo de vuelta. No somos amigos, pero mis respetos. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 9, 2023

La sensación de que Podemos ya es sólo una criatura moribunda en manos de Pablo Iglesias e Irene Montero es una opinión mayoritariamente extendida en los círculos políticos, de medios de comunicación, analistas y hasta en redes sociales.