Escándalo en los exámenes a funcionarios de prisiones: «Sabemos que pillaron 2 pinganillos y 10 móviles»

Dos pinganillos y varios teléfonos móviles son los que se interceptaron durante el examen de oposición a funcionario de prisiones. Tal es el revuelo que son muchos los opositores han denunciado estos hechos, ya que los tachan de «inaceptables». La gran mayoría de ellos no quieren dar la cara, pero OKDIARIO ha accedido al testimonio de una joven que –sin dar su cara ni su nombre– ha querido relatar cómo fueron los hechos y qué es lo que piden.

Unos 2.000 aspirantes han denunciado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias presuntas irregularidades en el proceso selectivo de ingreso al Cuerpo de Ayudantes de Prisiones que tuvo lugar el pasado domingo 4 de febrero en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Lo que piden estos opositores, según el testimonio al que ha tenido acceso este periódico, es que se suspendan dichas pruebas: «Pedimos que se den explicaciones y también que se anule el proceso selectivo», explicaba.

«En las instrucciones que colgó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se indicaba que habría un único llamamiento para los dos ejercicios» argumentaba la joven a lo que añadía «algo que no se cumplió porque en mi aula hubo un llamamiento y se escuchaba como el el aula de al lado se estaba haciendo otro». No sólo eso, sino que también se indicaba que al examen sólo se podría llevar un papel y bolígrafos, mientras que, según cuenta el testimonio al que se ha tenido acceso, había un señor con un teléfono móvil. «Estuvo un buen rato con el móvil revisando cosas, hasta que un examinador le llamó la atención», explicaba.

En el descanso entre las dos pruebas en las que consistía el examen, nos enteramos de que en otras aulas también se estaban cometiendo diferentes irregularidades: «Sabemos que en el aula 16 de informática se interceptó un pinganillo a una chica y se colaron varias preguntas». Lo que denuncian también los opositores, es que las personas que estaban cerca de la chica que portaba un pinganillo, se beneficiaron de varias respuestas, ya que, al menos dos, según la joven, sonaron en alto. «Lo que no entiendo es como no hay inhibidores o alguna medida de seguridad para que esto no pase en exámenes con tanta trascendencia como esta».

«Sabemos que en total se pillaron dos pinganillos y 10 teléfonos móviles», aclara la chica. Lo que la mayoría de los aspirantes a funcionario de prisiones se preguntan es cómo puso pasar. «No sabemos si se habían filtrado las preguntas o alguien que había terminado le estaba filtrando las preguntas» aclara.

En el escrito remitido por gran parte de los opositores que realizaron la prueba a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también estaba la denuncia de que los exámenes llegaron al aula sin estar precintados. El testimonio al que ha tenido acceso OKDIARIO, no vio ese caso, pero sí que se lo habían comentado que en diferentes aulas había pasado. Igualmente, denuncia que, entre prueba y prueba, nadie podía sacar nada del aula pero fue testigo de que hubo una chica que sacó el bolso. «Para unas personas eran unos criterios y para otras eran diferentes» explicaba.

De esta manera, lo que pide es que se tome alguna medida y se anule la prueba, sobre todo, teniendo en cuenta que son exámenes para entrar a ser funcionario de prisiones. «Es una alta responsabilidad este trabajo y tenemos que estar informados de todo, por lo que, este tipo de pruebas deberían estar a la altura», decía la testigo.

Por último, a estas supuestas irregularidades, se suma que en teoría hasta las 14:50 horas nadie podía salir del aula y hubo academias de preparación a oposiciones que ya tenían el examen media hora antes. «Hubo gente que sacó apuntes al receso y eso no se podía hacer», denunciaba la joven.