El diputado de Más País y cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, mantuvo una cena con Narciso Michavila, presidente de Gad3 y gurú demoscópico del PP, y el periodista Nacho Escolar como anfitrión, entre otras personas, en el verano de 2019. El encuentro fue a iniciativa de Errejón -éste y el sociólogo no se conocían- y poco después la plataforma Más Madrid terminó presentándose como Más País a las elecciones generales del 10 de noviembre. El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de los morados, Pablo Iglesias, hace alusión a esta cena en su último libro titulado Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes.

En concreto, Iglesias recalca que el propio Escolar le confirmó esta cena con Errejón, Michavila y él como anfitrión. Para el ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, este hecho fue una muestra más de la «presión» que, a su juicio, se realizó sobre su formación para que aceptaran el acuerdo programático ofrecido por el PSOE de Pedro Sánchez y desistieran de su empeño en exigir un Gobierno de coalición a toda costa.

«En aquellos días se produjo una cena en casa del periodista Nacho Escolar con Errejón y Michavila -el mismo Nacho me la confirmó-. Allí, por lo visto, Michavila enseñó datos a Errejón que le aseguraban un buen resultado a su partido si se presentaba a las generales. Al parecer, los argumentos de Michavila fueron muy convincentes. La creación de Más País daba argumentos a los partidarios para dejar gobernar al PSOE en solitario y no arriesgar. Pero arriesgamos», relata Iglesias.

En contacto con OKDIARIO, Michavila admite que cenó con Errejón pero niega que le aportara ningún sondeo con intención de voto, más allá de los datos «cualitativos» que manejaba entonces su consultora y que ya había expresado públicamente unos días antes en la Cadena Ser, esto es, que el ex número dos de Podemos aparecía como el mejor valorado entre los votantes de izquierda, por delante de Pedro Sánchez y del propio Pablo Iglesias. No obstante, el presidente de Gad3 afirma a este medio desconocer cuáles fueron las razones que llevaron a Errejón a presentar finalmente su candidatura a las generales.

Aunque el dominio web de Más País fue creado justo tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019, donde los errejonistas concurrieron en la Comunidad y el Ayuntamiento bajo las siglas de Más Madrid, no fue hasta el 25 de septiembre de aquel año cuando Errejón -todavía diputado en la Asamblea- anunció oficialmente que se presentaría al 10-N bajo la marca Más País. Finalmente, lo hizo en 18 provincias españolas (en todas aquellas en las que se repartían siete o más escaños además de Castellón) en coalición con Equo, Compromís y Chunta Aragonesista.

Abstencionistas

El 26 de septiembre de 2019, ya con la primera encuesta de Gad3 -elaborada para Abc- que contemplaba la irrupción de Más País en el tablero político de las elecciones del 10-N, Michavila afirmó en la Cadena Ser que el proyecto de Errejón podía conseguir hasta 9 escaños movilizando a «abstencionistas de izquierdas». Este sondeo fue realizado sin saber todavía las circunscripciones por las que concurriría Más País. Finalmente, esta opción entró en el Congreso con tres escaños: dos diputados por Madrid (Íñigo Errejón e Inés Sabanés, de Equo) y uno por Valencia (Joan Baldoví, de Compromís).

Además, en la antesala de las elecciones, Michavila aseguró que la candidatura de Errejón captaba «más voto del PSOE que de Unidas Podemos» pese a los miedos de Pablo Iglesias. «Y así quedó evidenciado en el resultado de aquellos comicios», apunta el sociólogo.