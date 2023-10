Eligio Hernández (El Pinar de El Hierro, 1947) es un hombre de leyes. Asegura que conoce a casi todos los constitucionalistas y la totalidad de ellos coinciden en que una hipotética ley de amnistía a los golpistas catalanes no entra en los márgenes de la Carta Magna. Eligio Hernández, fiscal general de estado con el PSOE felipista, rechaza el ostracismo del nuevo PSOE a sus figuras históricas como Felipe González y Alfonso Guerra. Considera que no hay democracia interna con Pedro Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Qué hay detrás de ese desprecio que hay hacia las figuras de González y Guerra?

RESPUESTA.- El afán de poder desmedido y la ambición de Sánchez. No es un líder carismático comparado con los que ha tenido el PSOE. No es una persona que se distinga por su preparación intelectual y por su cultura, sino por su ambición de poder desmedida. Por lo visto todo vale. Es tremendo ver a toda una militancia socialista callada. En este momento no hay debates en el seno del PSOE. No se vota. No se discute. No hay libertad de expresión. Yo, como militante socialista, no tengo libertad de expresión. En el PSOE de Felipe González, en la ejecutiva federal, había un turno para los que discrepaban. Ahora no hay democracia. El PSOE no es un partido democrático en este momento. No responde a las exigencias que establece la la Constitución.

P.- ¿Teme que le expulsen como militante?

R.- Cuando me hablan de expulsarme, me río con cierta ironía porque la pertenencia al PSOE no está en un trocito de papel, en un carné. La pertenencia al PSOE procede de mi pueblo, de los acontecimientos históricos de la Guerra Civil y la República. Soy un socialista liberal.

P.- Aceptar el derecho de autodeterminación ¿es pisotear la Constitución?

R.- Hace escasos minutos leí unas declaraciones del presidente de la Generalitat diciendo que la amnistía es sólo el primer paso. Que a continuación va a plantear a Sánchez la autodeterminación y el referéndum. Si no cabe la autodeterminación en la Constitución, tampoco cabe la amnistía. La autodeterminación no la regula ninguna Constitución del mundo y está prohibida por las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Felipe González y Alfonso Guerra.

Eligio Hernández y el PSOE sanchista

P.- ¿Sigue votando al PSOE?

R.- Sí, por una razón: mientras vote al PSOE tengo la esperanza de que los militantes reflexionen. Si estoy fuera del partido no me hacen ni caso. Pertenezco a un pueblo que fue socialista toda su vida y que actualmente tiene mayoría absoluta. Lo pienso ingenuamente. Me estoy dando cuenta de que es una ingenuidad creer en Sánchez.

P.- ¿Cree que le echarán a usted?

R.- No caerá esa breva.

P.- ¿Cree que después de Pedro Sánchez emergerá alguna figura constitucionalista, del tipo de Emiliano García-Page?

R.- En el partido, siempre ha surgido la persona sensata que que no traicione el ingente legado histórico, cultural e intelectual del PSOE. Ha muerto mucha gente. Hubo un candidato del País Vasco que se presentó a las primarias. Un chico intelectualmente preparado, y no digamos el asturiano [Adrián Barbón], que es una cabeza privilegiada. Y otros que yo no conozco porque ya soy muy mayor y no hago vida de partido. Pero claro que hay gente joven que se puede convertir en un gran político.