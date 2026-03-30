La Casa Blanca ningunea el paripé anti-Trump de Sánchez: «No necesitamos el espacio aéreo de España»

La Casa Blanca ha respondido este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar contra la dictadura de los ayatolás en Irán, después de que Pedro Sánchez ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra. «Las Fuerzas Armadas de EEUU están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más», ha declarado un funcionario de la Administración de Donald Trump.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el inicio de la guerra prohibió el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en Andalucía, ha ordenado también el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de EEUU que participan en la operación militar, según han confirmado fuentes de Defensa. Esta prohibición no afecta a los vuelos comerciales, sólo a las operaciones aéreas militares, han precisado fuentes del gestor de navegación aérea Enaire.

Sánchez ha utilizado el uso de las bases militares de Estados Unidos en España en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en Andalucía en su búsqueda de enfrentamiento con Washington. Ya desde el 7 de octubre de 2023, Pedro Sánchez utilizó el ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel para elevar su perfil internacional.

Posteriormente, ha utilizado un enfrentamiento con Donald Trump para presentarse como líder de la izquierda progre europea contra Trump. Primero, al negarse a cumplir los compromisos de España con la OTAN en materia de Defensa.

Después, al prohibir el uso por parte de Washington de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). Este veto le ha valido a Pedro Sánchez el agradecimiento de los ayatolás de Irán en al menos dos ocasiones. Primero, por parte de la Embajada de Irán en España, y después la colocación de las pegatinas con la cara de Sánchez en un misil contra Israel.

Previamente, los terroristas de Hamás y los hutíes de Yemen ya habían mostrado su agradecimiento a Sánchez por criticar a Israel durante la guerra en la Franja de Gaza, que empezó tras el ataque de los terroristas de Hamás anteriormente citado. Durante esta guerra, los terroristas hutíes lanzaron varios misiles contra Israel.

Este pasado fin de semana, los hutíes entraron en la guerra de Washington y Jerusalén contra la dictadura de los ayatolás de Irán al lanzar un misil contra Israel.