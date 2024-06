El arzobispo Sanz Montes se pronunció sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recientemente aprobada en el Congreso para la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales. «En España no caben todos. No podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos. Ojalá pudiéramos acoger a todo aquel que lo necesita para vivir dignamente y con posibilidad de supervivencia, pero el hecho es que no cabemos todos. Quizás caben más de los que estamos admitiendo, pero no todos», declaró.