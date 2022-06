Draghi abandona anticipadamente la cumbre de la OTAN para atender una crisis en su Gobierno

El primer ministro italiano, Mario Draghi, abandonó anticipadamente la cumbre de la OTAN en Madrid en la noche de este miércoles, debido a una crisis interna que está experimentando su coalición de Gobierno, después de que el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giussepe Conte, haya acusado al mandatario italiano de «pedir su cabeza».

Después de cenar en el Museo del Prado de Madrid con el resto de dirigentes de los Estados miembros de la OTAN, Draghi anunció que volvía a Roma de manera anticipada para presidir este jueves un Consejo de Ministros en Roma en el que se prevé aprobar medidas para paliar el alto coste de las facturas de la luz y otras medidas contra la inflación.

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, el líder del Movimiento 5 estrellas -partido que pertenece la coalición de Gobierno que dirige Draghi-, y también el ex primer ministro de Italia, Giussepe Conte, ha acusado al ‘premier’ italiano de pedir al fundador del partido, el cómico Beppe Grillo, que sacara a Conte del M5S.

«Grillo me dijo que Mario Draghi le pidió que quitara a Giuseppe Conte del M5S porque era inadecuado», ha asegurado el sociólogo Domenico De Masi en una entrevista con el diario ‘Il Fatto Quotidiano’ y que luego ha usado Conte para atacar a Draghi. El Palazzo Chigi (la oficina presidencial italiana) ha desmentido la declaración pocas horas después.

Tras la declaración de De Masi, el líder del M5S mantuvo una reunión con el presidente de Italia, Sergio Matarella, en la que expresó «la gravedad de la situación», aunque anunció una salida de su partido del seno del Ejecutivo.

«Me parece sinceramente grave que un primer ministro técnico, que ha sido investido por nosotros, se entrometa en la vida de las fuerzas políticas que le apoyan para otras cosas», subrayó Conte, en declaraciones recogidas por Corriere della Sera.

Por su parte, Draghi trató, durante la cumbre de la OTAN, amortiguar la polémica: «He hablado con Conte. Le he llamado, después me ha llamado él y hemos empezado a aclararnos. Volveremos a hablar para vernos lo antes posible (…) el Gobierno no está en riesgo».