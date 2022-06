La ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó en 2017 estando entonces en la oposición, los cuatro destructores que EEUU tiene en la base militar de Rota (Cádiz). Sin embargo, guarda silencio ahora sobre el acuerdo entre su propio Gobierno y la Administración Biden para aumentar esta presencia naval estadounidense con otros dos destructores.

En concreto, Irene Montero, siendo portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, arremetió abiertamente contra estos destructores en declaraciones en la Cámara baja. «Todo aquello que sirve para aumentar las posibilidades de que escale el conflicto es algo negativo y que sufre sobre todo la población civil. Frente a eso, Europa debe desplegar una política diplomática y de apoyo a los procesos de paz en lugar de formar parte o de apoyar procesos o acciones como este ataque», manifestó Montero en relación a una intervención de tales destructores en el conflicto de Siria.

De hecho, Podemos llegó a solicitar la comparecencia de la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que explicara si el Gobierno del PP había sido «previamente informado de la utilización» de los destructores USS Ross y USS Portern en un bombardeo a una base en Siria cuando se encontraban de patrulla cerca de Israel. Finalmente, esta iniciativa de la formación morada no prosperó, ya que caducó.

Habrá que ver la posición que adopta Irene Montero, que de momento guarda silencio, cuando este asunto llegue al Consejo de Ministros antes de ser remitido al Congreso. Entretanto, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, al que también pertenece la ministra de Igualdad como diputada por Madrid, manifestó este miércoles que a su formación no le gusta el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz). No obstante, comentó que no han debatido aún el sentido del voto y que fijarán su posición cuando el texto llegue al Congreso.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara, y preguntado sobre si rechazarán aumentar la presencia de Estados Unidos en el país, Asens dijo que es «evidente» que tienen una posición «diferente» a la de su socio de coalición, en alusión al PSOE de Pedro Sánchez.

«Sumisión»

«A nosotros no nos gusta ese pacto, significa más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos», subrayó Asens, añadiendo que esta medida va en la «línea contraria» a lograr una mayor autonomía de Europa en materia de seguridad, que es lo que el espacio confederal defiende.

Según Asens, la respuesta ante la crisis provocada por la guerra de Ucrania no es la «escalada militar» y, a su juicio, la alta inflación del país no se va a frenar «trayendo más destructores» a Rota, sino «subiendo los salarios y reforzando el escudo social con más medidas, no con más armas o más tanques», enfatizó.

En el seno del espacio confederal, fuentes recogidas por Ep señalan que esta cuestión les arrastra a un profundo debate y a tener que lidiar con una contradicción, dado que su posición política es opuesta a elevar la presencia militar estadounidense en territorio español.