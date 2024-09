El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, llegó al Comité Federal del PSOE con el cuchillo entre los dientes. Su canutazo era el más esperado a su llegada a Ferraz y el castellanomanchego no ha defraudado. Tal es así que una miembro del equipo de prensa del PSOE intentó en directo cortar la intervención de Page excusándose en que iban «mal de tiempo». Según ha podido saber OKDIARIO, la orden de silenciar al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha vino de más arriba. Fue el dircom del PSOE, Ion Antolín Llorente, quien obligó a que le quiten el micro a Page cuando estaba criticando con dureza el «cupo independentista» que regaló Sánchez a ERC. Sin ocultar su enfado al entrar a Ferraz, Page ha dicho en bajito a su entorno más cercano que a él «no le callaba nadie».

García-Page ha llegado al Comité Federal de su partido en la sede de la calle Ferraz deseando que durante su desarrollo alguien le enseñe el preacuerdo con Esquerra Republicana a cuenta de la gestión de los tributos de la hacienda catalana, tachándolo de «cupón independentista» y asegurando que «nadie lo ha mostrado» todavía. Una declaraciones que no gustaron a Ferraz y que llevaron al equipo de prensa socialista a invitar a Page a cortar sus ataques a Sánchez con la excusa de que iban «mal de tiempo».

En declaraciones a los medios a su llegada, ha dicho llegar con «preocupación por el país y por los valores más esenciales fundacionales de la izquierda y de la socialdemocracia». «Hablé a finales de julio haciendo referencia al borrador de Esquerra Republicana, pero lo cierto es que a estas alturas conmigo no hace falta que hablen. Me vale con que me den una copia del acuerdo firmado. Me llama la atención que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado y yo no he visto un documento firmado», ha apuntado.

Ha considerado que el partido en el que milita se fundó «para evitar y combatir privilegios», por lo que hoy es un día de «preocupación». También ha tenido palabras para aludir a la premisa expuesta por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sugiriendo que las bonificaciones fiscales en provincias como Cuenca son una «singularidad» financiera. «Escuchar esa burda manipulación de personalidades formadas, o es una broma o un intento de confundir y engañar a la gente».

Volviendo al preacuerdo fiscal con ERC para dar la gobernabilidad a Salvador Illa, ha dicho que lo que conoce por el momento es un documento «grave desde lo constitucional y desde los valores socialistas», tal y como ha expresado el líder socialista de Castilla-La Mancha, que entiende que el PSOE «no tiene que tener como propósito para seguir en el Gobierno jugar con los valores» del propio partido.