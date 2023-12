El dircom del PSOE difunde el bulo de que el PP se abstuvo en el referéndum de la Constitución

El director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, ha vuelto a difundir a través de sus redes sociales un bulo: la supuesta campaña por la abstención que realizó Alianza Popular (antecesor político del PP) en el referéndum para la aprobación la Constitución de 1978. Según defiende Antolín, la prueba es un cartel en el que AP solicitaba explícitamente la abstención, pero ese cartel es de ocho años más tarde y refleja la posición del partido ante otro referéndum: el de la permanencia en la OTAN. Se suma así a la colección de fake news y montajes difundidos por el máximo responsable de la comunicación socialista.

Dice el dicho que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y en ese camino parece ir el PSOE al volver a difundir, como ocurre desde uno u otro estamento del partido cada 6 de diciembre, el bulo de que el PP -entonces AP- pidió la abstención a los españoles en la votación sobre la Carta Magna.

El encargado de distribuir esa incorrección histórica ha sido este año el director de comunicación del PSOE. «Del discurso de Feijóo en el Congreso se pueden sacar conclusiones poco tranquilizadoras: Abonado a la hipérbole. Olvida que el partido gestante del PP, Alianza Popular, pidió la abstención para la Constitución. No considera españoles a los votantes de algunos partidos», recalcó Antolín en su mensaje.

👉 Abonado a la hipérbole. 👉 Olvida que el partido gestante del PP, Alianza Popular, pidió la abstención para la Constitución. 👉 No considera españoles a los votantes de algunos partidos.

Algunos usuarios, los pocos que pudieron tener acceso a la respuesta ya que el mandamás comunicativo del PSOE tiene las respuestas bloqueadas, le salieron al paso para recordarle que lo de la abstención de AP ante la Constitución era un bulo ya desmentido en múltiples ocasiones. AP hizo campaña por el sí en aquel 1978. Él respondió, de nuevo, aportando una prueba: el cartel de aquella campaña. O el supuesto cartel, ya que en realidad se trata de un eslogan político ocho años posterior y diseñado para un escenario radicalmente diferente: el referéndum de permanencia en la OTAN de 1986.

El mismo bulo fue difundido años atrás, hasta en dos ocasiones, por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. La primera en 2018, tras lo que los verificadores le recordaron que aquello era un bulo. Eso no impidió que volviera a la carga, con las mismas palabras y el mismo cartel, el 6 de diciembre de 2020.

En el caso de Antolín, pese a que muchos usuarios ya le han recordado que el cartel es un bulo, el diseño de AP para el referéndum OTAN de 1986 sigue colgado en sus redes sociales como referencia a la aprobación de la Constitución de 1978.

Pese a que Antolín ha sido muy duro contra sus oponentes políticos en lo referente a la desinformación y el «bulo sistemático», que califica como «lacra» para «contaminar» y que «la gente no distinga los datos de la opinión», el dircom del PSOE ha sido protagonista de múltiples polémicas por la difusión, precisamente, de bulos.

Una de las lacras actuales es la desinformación, las fake news, o el bulo sistemático en la acción política. El objetivo: contaminar y que dentro del ruido la gente no distinga los datos de la opinión. #ContraLaDesinformación pic.twitter.com/hHb4QaBwzY

Manual de #trumpismo . Lección 2. Te harás eco, y crearás si es necesario, cualquier bulo o fake news que perjudiquen la imagen del gobierno progresista. No importa si eso perjudica la imagen del país. Es irrelevante el tamaño del bulo o su consistencia. Tú repítelo sin cesar.

Por ejemplo, el pasado 1 de noviembre, Antolín difundió la fotografía del encuentro entre el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont con la foto de las urnas del 1-O presidiendo la sala de la reunión. Una foto que quienes difundieron las imágenes -el PSOE- se preocupó de dejar fuera del tiro de cámara, pero que luego las televisiones mostraron de forma inequívoca, ampliando el espectro de la imagen y dejando ver la polémica fotografía. «Esa foto no existe. Sí, no existe». La red social X tuvo que adjuntar un mensaje aclaratorio advirtiendo que la foto sí existe.

Esta foto no existe. Sí, no existe. Se trata de un montaje realizado en los informativos de una cadena de televisión nacional. Ahora gentes del PP la difunden como auténtica, porque no hay un solo rótulo que diga "Grafismo/Reconstrucción", y así se crea una imagen bulo. Fácil. pic.twitter.com/d3rY3SA4h3

— Ion Antolín Llorente (@ionantolin) November 1, 2023