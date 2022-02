Teodoro García Egea dimite como secretario general del Partido Popular. Su marcha había sido reclamada por los barones, presidentes autonómicos, diputados, cargos orgánicos y militantes en un clamor abrumador en los últimos días. Hacia él apuntaban como responsable de la crisis con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sumido al PP en su peor momento histórico. Pablo Casado prepara su marcha inminente.

Génova vive una convulsión total. Son horas frenéticas en busca de una salida desesperada ante la presión de los barones, que llevan días exigiendo la celebración de un congreso extraordinario para la renovación total de la cúpula y la dimisión del presidente popular.

Casado se ha resistido a entregar su puesto y el de su número dos. Pero este martes ha supuesto un punto de inflexión muy difícil de digerir. La petición para que la dirección dé un paso atrás es prácticamente unánime. Incluso el círculo más estrecho de Casado le reclama medidas drásticas, lo que incluye su propia salida. El líder popular ha valorado todas las opciones. El primer paso es la dimisión de Egea, pero la situación es prácticamente insostenible. Cuestión de horas.

Para los barones, de hecho, la dimisión de García Egea es insuficiente. Bajo la autoridad de Alberto Núñez Feijóó, todos han ido expresando su malestar con la grave situación que vive el partido y la urgencia de tomar medidas. El último ha sido el presidente murciano, Fernando López Miras, uno de los dirigentes más leales al ya ex secretario general y de su máxima confianza. «Es el momento de la responsabilidad», aseveró este martes. Sus palabras demuestran que la crisis es mayúscula.

Feijóo, al que todos miran ya como la persona que debe tomar las riendas, ha asegurado que estará «a la altura de las circunstancias». «Tomaré las decisiones en función de lo que el partido pida», ha dicho este martes a los medios, lo que se ha interpretado como un paso adelante hacia el liderazgo nacional. El presidente gallego desea una transición tranquila y un congreso sin rival. Incluso entre los casadistas creen que es la mejor opción, la única, para conducir al partido hacia una nueva etapa.

Congreso extraordinario

Mientras, Génova intenta allanar la relación con los barones y ha comunicado esta tarde la convocatoria de una Junta Directiva Nacional para el próximo martes con el fin de celebrar un congreso, que será extraordinario.

Esto supone un cierto gesto hacia los dirigentes territoriales pues, hasta ahora, Casado había retado a sus críticos a recabar el apoyo de dos tercios de la Junta para forzar la convocatoria de un cónclave extraordinario. De todas formas, ni siquiera eso resulta ya suficiente. Los barones quieren que Casado dimita cuanto antes. Este miércoles están citados en Génova a una reunión con el presidente del PP. La intención inicial es abordar un pacto sobre el futuro congreso pero Casado quiere sondear con ellos una solución profunda a la crisis.

Varios dirigentes territoriales consultados afirman que, hasta ahora, no han sido desconvocados. Otras fuentes coinciden en que será en ese encuentro donde Casado comunicará su intención de dejar el cargo. Isabel Díaz Ayuso no ha sido citada, según Génova, porque no es presidenta de partido.

Este martes, además, se han sucedido los pronunciamientos en público de varios dirigentes, algunos muy cercanos al líder popular, pidiendo que se designe una dirección provisional o gestora para pilotar el partido hasta un próximo congreso.

«La actual dirección nacional del PP debe convocar de forma urgente a los integrantes del Comité Ejecutivo nacional, de acuerdo con los estatutos, para designar una dirección provisional que se haga cargo de las cuestiones ordinarias del partido hasta la celebración de un congreso», han suscrito en un manifiesto bajo el título En defensa de un PP a la altura de un gran país.

Entre los firmantes se encuentra la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Tras ello, García Egea anuló su presencia en la sesión de control de este miércoles, donde tenía previsto formular sus preguntas al Ejecutivo. Por ahora, la asistencia de Casado se mantiene y el líder del PP acudirá a primera hora de la mañana al Congreso.

En la convulsión total de este martes se ha sucedido también una cascada de dimisiones, como la de Belén Hoyo, presidenta del Comité Electoral del PP, y el primer miembro de la dirección en comunicar su marcha. Hoyo ya se mostró especialmente beligerante en la reunión del Comité de Dirección, celebrada este lunes en Génova, donde exigió la renuncia inmediata de Egea y la convocatoria de un congreso extraordinario. A esa petición se unieron otros miembros de peso de la cúpula del PP, como Cuca Gamarra, Ana Pastor, Elvira Rodríguez o Andrea Levy. Ésta última también ha anunciado su renuncia como presidenta del Comité de Derechos y Garantías.