La dictadura de Maduro expulsa a un español por vestir una camiseta con el nombre de María Corina

Carlos Albert, un valenciano que voló este fin de semana a Venezuela, ha denunciado ser expulsado por el régimen de Nicolás Maduro tras ser interceptado en el aeropuerto de Caracas «por llevar la camiseta de la selección venezolana con el nombre de María Corina Machado», la líder de la oposición venezolana que reivindica la victoria de Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio.

«Estoy en el aeropuerto de Madrid, he estado tres horas en Caracas y me han deportado. Todo por llevar la camiseta de María Corina Machado, (con el nombre) en la espalda, y eso no ha gustado evidentemente», ha manifestado en un vídeo grabado por él mismo, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, justo tras aterrizar en suelo español.

«Venezuela ahora mismo es una dictadura y sabía que (la camiseta) seguramente no iba a hacer gracia, pero al final en Venezuela no está permitido ni esa manifestación pacífica, ni ponerte en la camiseta lo que quieras. Por desgracia, esta es la situación que viven los venezolanos día a día», afirma Albert en el vídeo sobre su frustrado viaje, en el que tenía previsto verse con amistades y hacer turismo por el país latinoamericano.

El español Carlos Albert, expulsado de Venezuela, aterrizó este sábado a las 12:15 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un vuelo comercial cuando «a esta hora debería estar en Caracas, durmiendo en mi apartamento», lamenta en las imágenes. «Vestir una camiseta con el nombre de María Corina, ese ha sido todo el problema», añade.

Este valenciano ha querido dar también las gracias a la compañía Air Europa por el comportamiento que ha tenido con él, devolviéndole el pasaporte ya en tierra, ha indicado.

Este episodio se ha producido justo en la semana en la que el Congreso de los Diputados, a instancia del PP y con los votos favorables también de Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como «presidente electo de Venezuela» tras los comicios del 28J. El Pleno de la Cámara baja aprobó por 177 votos una proposición no de ley presentada en este sentido por el Grupo Popular.

En la defensa de la iniciativa, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta de los populares, hizo precisamente alusión a María Corina Machado, calificándola como «la heroína del siglo XXI». En presencia de Carolina González, hija de Edmundo, que asistió al debate en la tribuna de invitados del Congreso, junto a Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, y otros exiliados como Leopoldo López, Álvarez de Toledo manifestó: «Podrán quebrar a un hombre, a cien, a mil, pero jamás podrán quebrar la causa. Ni tampoco a una mujer inquebrantable, María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista si no fuera tan sectario, levantaría un monumento, la más valiente, la heroína del siglo XXI», enfatizó la diputada del PP.

Una delegación del PP, en julio

La propia Cayetana Álvarez de Toledo y otros dirigentes y parlamentarios del PP fueron también interceptados en Caracas por el régimen de Maduro el pasado julio unos días antes de las elecciones de aquel país. El Gobierno chavista de Venezuela prohibió la entrada a estos miembros de la delegación española del PP que habían sido invitados por la oposición venezolana para ejercer como observadores en los comicios. Retenidos también en el aeropuerto, fueron deportados en un vuelo de regreso a España.

La delegación del PP estuvo encabezada por el eurodiputado y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. Les acompañaron también la portavoz adjunta en la Cámara baja, Cayetana Álvarez de Toledo, las diputadas Macarena Montesinos y Belén Hoyo, y los senadores Juanjo Matarí y Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño.

El portavoz de los populares en el Congreso recriminó al embajador español que no asistiera a esta delegación de diputados y senadores españoles. Además, tras ser expulsado de Venezuela, Tellado acusó al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de ser «cómplice» de este «atropello democrático» y al Gobierno de Pedro Sánchez de mostrar «su connivencia» con el «régimen dictatorial de Maduro».

Tellado consideró este episodio como otra «demostración de la desesperación del chavismo ante una mayoría que apuesta por el cambio» y denunció que no permitir la entrada de representantes públicos a observar las elecciones es «anunciar anticipadamente la intención de manipularlas».

También Álvarez de Toledo cargó contra el «régimen dictatorial e infame» de Nicolás Maduro y contra los «argumentos oscuros y absurdos» que les dieron los chavistas para negarles la entrada en el país.