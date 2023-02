Díaz busca salvarse: quiere reunir a Sánchez y Podemos para sellar la paz tras la crisis del ‘sólo sí es sí’

La voluntad de todas las partes es la de «preservar la coalición». O al menos eso dicen en público. Pues en privado unos y otros reconocen que la situación «es insostenible» y que «las deslealtades» mutuas están dificultando mucho la convivencia entre los socios. La que seguro sí está trabajando por eso es la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Entre dos aguas, las del partido que la encumbró como ministra y las de un PSOE al que necesitará en el futuro si quiere seguir en el Gobierno, Díaz trata de acercar posiciones y busca reunir a Pedro Sánchez con la dirección de Podemos para sellar la paz tras la crisis del sólo sí es sí.

El diálogo entre el presidente y la organización morada es prácticamente inexistente desde la salida del Ejecutivo del ex vicepresidente y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias. Con Ione Belarra e Irene Montero, las dos ministras con carné del partido, la interlocución va a cargo principalmente del ministro de la Presidencia Félix Bolaños y de los diferentes ministros en función del tema a tratar. Pero nunca directamente con el secretario general del PSOE, que como mucho despacha con Yolanda Díaz. Por eso, la titular de Trabajo quiere que los principales líderes de los dos partidos que conforman el Gobierno hablen y limen las perezas. Por su propio bien.

Y es que, aunque Podemos es un lastre para Díaz y su proyecto Sumar, la gallega y su entorno son conscientes de la importancia de «medir bien los tiempos» para que según qué movimientos no le perjudiquen electoralmente a ella. En el núcleo duro de la vicepresidenta segunda admiten que «una ruptura precipitada de la coalición ahora dejaría sin motivo de ser nuestra propuesta». A lo que se refieren es que evidenciar de forma abrupta el fracaso de la coalición, impediría a la ministra de Trabajo seguir defendiendo la necesidad de apostar por la unión de las fuerzas progresistas. «No podemos pedir el apoyo a los españoles para reeditar una coalición que ya ha fracasado previamente» subrayan.

Pero pese a los esfuerzos que está empleando la vicepresidenta segunda, las cosas no le están saliendo como a ella querría. Aunque PSOE y Podemos parecen instalados en una tregua, para no dañar más la imagen del Ejecutivo, la relación entre los dos partidos «sigue siendo muy tensa». Los socialistas acusan a diario a sus socios minoritarios de «desleales» y de no haber asumido el rol institucional en los tres años que llevan al frente de la dirección del Estado. Los morados también tachan de desleal al PSOE, más tras registrar su Proposición para modificar la ley del sólo sí es sí en plena negociación que Igualdad dice rompió de forma unilateral el Partido Socialista.