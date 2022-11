La ley del ‘sí es sólo sí’ de Montero desata las hostilidades en Valencia entre PSOE y Podemos

No hay un momento de paz para el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. Esta misma mañana, la ley del sí es sólo sí de la ministra Irene Montero ha desatado las hostilidades entre los socialistas y Unidas Podemos, verbalizadas por 2 pesos pesados: la consejera de Justicia Gabriela Bravo (PSOE) y el vicepresidente segundo del Ejecutivo Héctor Illueca (Podemos). Bravo ha recordado que «tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertaron de esta posible situación. Es decir, que podía beneficiar a los violadores» e Illueca le ha respondido que «el problema no es la ley» sino «la resistencia de algunos jueces en materia de Igualdad».

No es la primera vez que Gabriela Bravo entra en conflicto con otro miembro del Gobierno valenciano que no pertenece a la cuota socialista. En la anterior ocasión, fue otro en concreto, con Mónica Oltra. En un tema en que la consejera de Justicia sólo dijo que ella, de estar en el lugar de Oltra, habría dimitido.

Ahora, Gabriela Bravo se ha pronunciado así ante los medios en el transcurso de una visita realizada al Servicio de Orientación y Mediación de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Y en ese marco, ha sido preguntada por la rebaja de las penas de algunos violadores respecto a antes de que se reformara la citada ley.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gabriela Bravo ha señalado que el hecho de que violadores o agresores sexuales hayan conseguido tener una rebaja de la pena prevista comparándola con la legislación anterior a la reforma, ya fue alertado por los órganos consultivos, «que hicieron los correspondientes informes», pues «tanto el Consejo de Estado como el CGPJ alertaron de esta posible situación. Es decir, que podía beneficiar a los violadores».

La consejera de Justicia valenciana ha abogado por abrir una reflexión acerca de si esto es así, vistas las últimas sentencias, y si «los déficits de la técnica legislativa llevan a los jueces a una interpretación para la norma que no estaba prevista». «Esta norma -ha dicho- se supone que no nace para beneficiar a los violadores, sino para proteger más a las víctimas y para penar a los agresores sexuales, que no pueden salir beneficiados por una reforma como esta».

Illueca le responde

Pero las manifestaciones de Gabriela Bravo han encontrado respuesta en un vicepresidente de su propio Gobierno: el podemita Héctor Illueca, que a través de su perfil de twitter ha comentado: «El problema no es la ley del sí sólo es sí, es la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad. Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres», para cerrar con la etiqueta JuecesLegisladores.

No hay que olvidar que Gabriela Bravo es fiscal de carrera, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y es la consejera de Justicia, mientras que Illueca es y podría seguir siendo la próxima legislatura socio de Puig en el Gobierno valenciano.