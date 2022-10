La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 ha gastado más de medio millón de euros solamente en dietas, viajes y protocolo a lo largo de los tres últimos años. Este departamento del Gobierno que primero lideraba Ione Belarra, luego Enrique Santiago y ahora Lilith Verstrynge, acumula dispendios de dinero público mientras realizan una actividad política muy criticada por la oposición.

En particular, el departamento de Agenda 2030 en sus tres años de andadura ha gastado y tiene previsión de desembolsar un total de 42.600 euros en «atenciones protocolarias y representativas», 200.000 euros en «dietas» y 360.000 en «locomoción», es decir, desplazamientos para viajes.

También destacan en total 10 millones de euros en propaganda en los tres ejercicios. O, entre otros, 1,7 millones para organizar reuniones en 2023, 8 millones a elaborar estudios y 25 millones para subvenciones para la sociedad civil.

Este martes se ha desarrollado la comisión de Derechos Sociales en el Congreso de los Diputados en la que Verstrynge ha dado cuenta de los presupuestos de su secretaría para 2023. En dicha sesión, Partido Popular y Vox han recordado los importantes gastos que conlleva este organismo oficial para los bolsillos de los españoles.

Verstrynge ha detallado que su Secretaría de Estado contará para 2023 con un presupuesto total de 22,9 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,38 millones de euros con respecto al año anterior (un 6,4% más). También ha subrayado los 6,6 millones que irán el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales; 2 millones para contribuciones a organismos internacionales; un millón para convenios; entre otros.

Lo que antes era un alto comisionado en el Palacio de La Moncloa, ahora es una Secretaría de Estado tras la entrada de Podemos en el Ejecutivo. Todo ello a pesar de que, por ejemplo, en La Moncloa hay un amplio equipo en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia que mira al futuro del país. También el Gobierno central tiene personas especializadas en la Agenda 2030 en otros ministerios. Es el caso de Exteriores, donde se dirimen las relaciones con la Organización de las Naciones Unidas que dictó estos objetivos de desarrollo sostenible, o en Transición Ecológica, que tiene como objetivo reducir la contaminación, como precisamente marca la ONU.

Las críticas de la oposición han corrido a cargo de PP y Vox. José Ángel Alonso, diputado popular, ha reprochado la rotación que existe en el Ministerio liderado por Belarra. «Le doy la bienvenida a esta comisión y también la despedida porque imagino que usted también sabrá que estos serán los últimos Presupuestos de Pedro Sánchez». Por otra parte, le ha espetado: «En el Gobierno necesitamos políticos capacitados, no que vengan a formarse. Se lo digo por sus palabras de ‘ya estamos dentro de las instituciones, ahora toca formarnos’. Le recuerdo que gastar más no es bueno, eso no es ningún talento, es mejor reducir ministerios. El dinero está mejor en manos de los españoles.».

Por su parte, Magdalena Nevado, de Vox, ha afeado los millones gastados en propaganda en tres años para «intentar convencer a los españoles de que es bueno avanzar en esta agenda que nos llevará a la ruina».

«Promete acabar con la pobreza, pero hay un millón de pobres más cada año en España. Promete el trabajo decente, pero hay tres millones de parados españoles. Promete el crecimiento económico, pero hay inflación récord. Promete ecosistemas terrestres, pero hay más incendios que nunca. Prometen una energía asequible, pero este invierno no podremos poner la calefacción, etc. Llevan gastados 63 millones en personal, varios altos cargos con 100.000 euros al año. ¿No le da cargo de conciencia?», ha expuesto la parlamentaria. «¿Cómo puede ser que gasten 200.000 euros en dietas?, ¿acaso comen gambas, caviar, carne? Porque gusanos imagino que no», ha apostillado.