El delegado del Gobierno que ensalza a Bildu sucedió a Bolaños como mano derecha de Sánchez en Moncloa

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que este jueves ha afirmado que Bildu «ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera», ha ocupado puestos de relevancia en la Presidencia del Gobierno, en estrecha relación con Pedro Sánchez. Licenciado en Ingeniería de Montes, ha dirigido la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno -en sustitución de Félix Bolaños- y el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, dos cargos estratégicos en el organigrama de La Moncloa. Su nombramiento como delegado del Gobierno en Madrid fue interpretado de hecho como muestra de la máxima confianza que el presidente socialista tiene depositada en él.

Militante del PSOE desde su juventud, Martín ha estado vinculado desde siempre al partido. Primero, desde su agrupación, la de Arganzuela; más tarde, como asesor en el Congreso de los Diputados, y después, como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid.

De esta etapa, precisamente, procede su cercanía con Pedro Sánchez, pues ambos entablaron una relación muy cercana hasta el punto de que Martín fue el impulsor de la asociación Bancal de Rosas, que gestionó la recogida de fondos para la campaña de Sánchez a la secretaría general del PSOE, en 2017. El ahora delegado del Gobierno apoyó al socialista en su afán por liderar el partido en las primarias en las que se enfrentó a Eduardo Madina y Patxi López.

En su recorrido político, ocupó también el cargo de director de Administración y Finanzas del PSOE, entre 2017 y 2018, año en que fue nombrado secretario de la Fundación Pablo Iglesias.

Desde 2018 hasta 2020 ejerció de director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, encargándose del dispositivo de la exhumación del dictador Francisco Franco. En enero de 2020, Sánchez le nombró director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno. Y un año después, se convirtió en secretario de Estrategia y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid y en secretario general de la Presidencia del Gobierno, en sustitución de Félix Bolaños, nuevo ministro de Presidencia.

En estos cargos trabajó mano a mano con Bolaños y con el propio Sánchez, encargándose de cuestiones operativas y estratégicas de La Moncloa. También desempeñó un importante papel organizativo en la cumbre de la OTAN, que se celebró en junio del año pasado en Madrid, y formó parte del reducido grupo que acompañó a Sánchez en su visita a Ucrania, en febrero.

El pasado 30 de marzo, Martín tomó posesión como delegado del Gobierno en Madrid, en sustitución de Mercedes González tras su nombramiento como directora de la Guardia Civil. Su llegada se interpretó como un espaldarazo de Sánchez a Juan Lobato ante las elecciones del pasado 28 de mayo.

Su discurso al tomar posesión del cargo fue especialmente criticado por su tono mitinero, al dedicarse a elogiar la gestión del Gobierno en lugar de incidir en el día a día de los madrileños. «Los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido», reprochó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Almeida, por su parte, se refirió al «mitin del sanchismo» y a la «enumeración un tanto partidista de los logros o supuestos logros del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid».

Bildu

Este jueves, preguntado por los pactos de Sánchez con Bildu, Martín ha considerado, sobre los proetarras, que «esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vida de ciudadanos».

El delegado del Gobierno ha valorado que el partido de Otegi haya ejercido como aliado de Sánchez «apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de miles de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de miles de ciudadanos y posibilitando unos presupuestos que han materializado estas cuestiones».

«Mi pregunta no es con quién se ha pactado, si no cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España y los españoles estos cinco años», ha incidido, en alusión a PP y Vox.

Unas palabras que han provocado la inmediata reacción de Ayuso y Almeida, que han pedido su dimisión.

«Si tiene decencia debería dimitir», ha destacado la presidenta regional, que ha calificado de «gravísimas» esas manifestaciones y ha incidido además en que Martín «no es el delegado del Gobierno, es el delegado del PSOE». «Lo que me pregunto es donde estamos y qué barbaridad es esa. Son los herederos de quienes han cometido los más graves delitos contra la democracia en España», ha añadido.