Dana Erlich, embajadora de Israel en España: «La violencia y el odio que vi en La Vuelta me dio miedo»

«Lo que vi en La Vuelta me dio miedo». Así lo confiesa a OKDIARIO la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich. La embajadora se muestra sorprendida por la «violencia» y el «odio» desplegado en las protestas que derivaron en graves incidentes en Madrid, pero muestra una mayor sorpresa al ser preguntada por la actitud del presidente Sánchez y el Gobierno de España respecto a lo vivido: «Me sorprendió más que no rechazaran la violencia y que dijeran que fueron manifestaciones pacíficas». La diplomática israelí recuerda que más de 20 policías resultaron heridos en Madrid.

La embajadora Dana Erlich no quiere echar más leña al fuego de la que ya echa el presidente Sánchez y su Ejecutivo a las relaciones bilaterales y evita dar nombres, pero deja claro: «Las declaraciones de algún ministro del Gobierno de España son antisemitas». La embajadora de Israel no tiene dudas de que esas declaraciones y las iniciativas que se están llevando a cabo contra Israel son antisemitas: «Antisemitismo es castigar a todos los israelíes o judíos por las acciones y la política del gobierno de Israel y lo vimos en La Vuelta y lo vemos en diferentes declaraciones».

Preguntamos a la embajadora Dana Erlich qué le pediría al presidente Sánchez si ve la entrevista. Ella respira hondo, se detiene, hace un silencio y responde: «Lo tendría que pensar un minuto porque estamos en una situación que me preocupa porque veo el impacto diario de la retórica que hay y la forma en la que afectan a mi pueblo, a los israelíes que viven en España y a las comunidades judías». Y recuerda al presidente Sánchez (sin citarle de nuevo) que «ellos son parte de España, pagan sus impuestos y votan». Pide al ejecutivo «sensibilidad para escucharles».

Dana Erlich habla de un «nuevo antisemitismo» y dice que «hay admitirlo para poder combatirlo». Denuncia que crece la «intimidación» a los israelíes y judíos en España: «Tienen miedo». Y añade: «Espero que el Gobierno y cualquier institución entiendan que juegan un rol muy importante y espero que entiendan que es tan grave la situación que hay que enfrentarla». Para la diplomática israelí «si el gobierno español quiere combatir el antisemitismo tiene que actuar».

La embajadora recuerda que «lamentablemente el pueblo judío y el estado de Israel conoce su historia y sabe qué pasa cuando el odio se vuelve violencia». Por eso, repite: «Lo que vi en La Vuelta me dio miedo y cruzó la línea». «Hay que parar este odio y hay que hablar», advierte Dana Erlich. Y lanza un dardo a quienes, en España, ponen siempre el foco en Israel y nunca en Hamás: «A los que me exigen a mí que hable con una organización terrorista, yo les pido que hablen conmigo».

La encargada de negocios de Israel en España valora también en la entrevista el embargo a Israel anunciado por el presidente Sánchez: «Perjudica más a los ciudadanos españoles». La embajadora recuerda los múltiples campos económicos, científicos, tecnológicos que unen a España e Israel.

Le preguntamos por la información de sus servicios de inteligencia, esencial para España en la lucha antiterrorista. ¿Afecta o afectará a la colaboración y el intercambio de información con los servicios españoles? La respuesta no deja indiferente: «Eso habrá que preguntárselo a la gente que está promoviendo estas iniciativas». O sea, el Gobierno de Sánchez. Y advierte: «Nosotros no hemos comenzado todo esto. Nosotros entendemos la importancia de esta colaboración». Y lo deja ahí. Pero añade: «Nosotros estamos en contacto con todos los países de la Unión Europea, pero observamos que, con estas iniciativas, España se está alejando de otros países».