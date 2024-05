Cuca Gamarra: «Sánchez está acorralado por la corrupción y las investigaciones a Begoña Gómez»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cree que Pedro Sánchez «está acorralado por la corrupción y las investigaciones a Begoña Gómez». En una entrevista a OKDIARIO, afirma que «Sánchez está en una huida hacia adelante buscando cortinas de humo o conflictos diplomáticos para desviar el foco de la corrupción y tapar a Begoña Gómez».

Cuca Gamarra tiene claro: «Hubo conflicto de intereses en las actividades de Begoña Gómez». Y se compromete en nombre del PP a «llegar hasta el final para que se sepa la verdad». Ve al Gobierno en descomposición tras la retirada de la Ley del Suelo: «Ni tan siquiera el Gobierno apoya al Gobierno».

Cuca Gamarra cree que fueron Sánchez y sus ministros los que iniciaron el conflicto con Javier Milei y Argentina y destaca la irresponsabilidad de reconocer unilateralmente a Palestina «por necesidades de consumo interno y problemas personales de Sánchez».

La escena de Patxi López despreciando a un periodista en el Congreso es, para Cuca Gamarra, la evidencia de que «el PSOE ha dejado de ser un partido que defiende las libertades». Por eso, anima a todos, «españoles y madrileños», a «rebelarse» el domingo a las 12 la Puerta de Alcalá. «Esto ya no va de partidos», señala. «Esto ya va de muchas cosas más».

Pregunta.- El gobierno retira la Ley del Suelo para no sufrir su segunda derrota en el Congreso en 48 horas, la cuarta en seis meses

Respuesta.- Ni tan siquiera el Gobierno apoya al Gobierno. Es la demostración de que no hay gobierno ni capacidad de gobernar. Sánchez sólo ha buscado desde el principio permanecer en La Moncloa. Para las cosas que importan a los españoles no tiene apoyos, pero sí para las cosas que le importan a él y a sus socios.

P.- ¿Iban a tumbar la ley?

R.- Nosotros no presentamos enmienda a la totalidad esperando a ver qué pasaba en el debate parlamentario. Es una ley que ni una parte del Gobierno la apoya. Esto no es un problema que ha generado el PP, ni que le afecte el PP. No es la ley que el PP quería. Queremos mejorarla y así se lo hemos trasladado al Gobierno y a todos los sectores.

P.- ¿Es demasiado arrogante Sánchez como para acudir a ustedes viendo la actitud de Sumar?

R.- En arrogancia no le gana a nadie. En ese sentido, Sánchez es imbatible. En el único en el que yo creo que es imbatible.

P.- Pero ¿se puede negociar algo con este gobierno que miente a diario?

R.- El planteamiento de Sánchez desde el minuto uno fue levantar muros, dividir, romper la convivencia. Para todo eso el PP no está. No es nuestro papel. Nos han votado para otra cosa. Nosotros queremos una España distinta y somos la alternativa.

P.- ¿La legislatura está muerta y casi no ha empezado?

R.- Es una legislatura que no está pensada para dar respuesta a los problemas de los españoles y nació sin ningún futuro. Está pensada para que quien perdió las elecciones se mantenga en el poder. Si hablamos de vivienda, la única política de vivienda que importa es que Pedro Sánchez siga viviendo en La Moncloa y no la vivienda que necesitan millones de españoles. Es una legislatura pensada para los intereses particulares de un grupo de políticos.

P.- Sumar escenifica diferencias por el 9J, pero no van a romper ¿Dónde iría Yolanda Díaz?

R.- La política de Sánchez es un reparto de poder y privilegios y más cuando hay elecciones. Lo hicieron tras las generales, que no ganaron, y lo harán ahora con las catalanas. No buscan gobernar para servir a la sociedad española. Eso es lo que hacemos en el PP donde gobernamos y lo que haremos desde el Gobierno de España cuando los españoles vuelvan a tener la oportunidad de cambiar el futuro. Mientras, sólo importan los intereses particulares de un grupo de políticos y cómo permanecer en el poder al precio que sea, a costa de la igualdad de los españoles e intentando controlarlo todo: el poder judicial, los medios de comunicación y la oposición. Ese es el ataque que afrontamos y ante el que hay que rebelarse el próximo domingo en la Puerta de Alcalá.

P.- ¿Cómo vio a Sánchez el miércoles?

R.- Está en una huida hacia adelante. Sánchez no está sólo acorralado por su incapacidad para gobernar y su debilidad de la que se aprovechan sus socios. Sobre todo, está acorralado por la corrupción. Por mucho que busque cortinas de humo con esa desaparición de cinco días o crear conflictos internacionales y batallas diplomáticas para desviar el foco, la realidad es que está acorralado por la corrupción en su gobierno, su partido y su entorno. Y no va a conseguir taparlo, aunque crea que sí.

P.- Begoña Gómez, institucionalmente, no es nadie…

R.- No, evidentemente. Las instituciones son las que son y las instituciones sirven a los intereses generales. Sánchez ha convertido la política exterior en este caso [Milei y Argentina] en un instrumento para defender intereses personales. Es evidente.

P.- ¿Intenta tapar las investigaciones sobre Begoña Gómez?

R.- Sin duda alguna. Todo lo que ha ido haciendo en las últimas semanas tienen un único camino y es tapar la corrupción que asedia a su gobierno, a sus ministerios, a su partido, a los órganos de su partido y, también, las prácticas, cuanto menos poco éticas, de su entorno personal y su pareja.

P.- ¿Harán comparecer a Begoña Gómez en el Senado?

R.- Hemos sido muy claros: llegaremos hasta el final para que se sepa la verdad. Lo vistan como lo vistan, que la mujer del presidente del Gobierno firme cartas de recomendación que afectan a adjudicaciones públicas no es ni ético ni estético y no ha ocurrido nunca ni en España ni el resto de las democracias europeas. Pero el conflicto de intereses lo tiene el presidente del Gobierno. Él es el máximo responsable porque debe garantizar que no ocurra.

P.- ¿Y ustedes creen que ha habido conflicto de intereses?

R.- Evidentemente. Las cartas están ahí y las recomendaciones de la mujer del presidente en licitaciones públicas nadie las ha podido negar ni desmentir porque son informaciones ciertas. Como sus intereses personales. Este conflicto de intereses existe porque el presidente del Gobierno lo ha permitido.

Hamás

P.- ¿Ha premiado Sánchez a Hamás por sus atentados del 7-O reconociendo a Palestina?

R.- La política internacional no puede utilizarse por interés particular. España debe ser parte de los grandes consensos internacionales, como Palestina. No podemos actuar de manera unilateral. Al final, perjudica a los propios palestinos. El camino no es este. Cuando sale a felicitarte una banda terrorista es que te has equivocado. El reconocimiento de los dos estados, que el Congreso ratificó hace una década y el PP apoya, no es algo nuevo. Pero, en estos momentos, el camino es la entrega de los rehenes, el alto al fuego, la llegada de ayuda humanitaria y frenar la escalada. Así es como se puede conseguir una paz duradera y estable y el reconocimiento de los dos estados. Pero no buscando un rédito en tu política interior porque hay unas elecciones o tienes problemas personales, que es lo que está haciendo Sánchez.

Milei

P.- ¿Milei tiene razón cuando dice que le pidan disculpas a él por los insultos del Gobierno?

R.- Lo que está claro es que esto lo empezó el gobierno de Pedro Sánchez y un ministro suyo. Hay muchos intereses en juego y muchos españoles viviendo en Argentina. Los ministros [que han insultado a Milei] no han sido cesados o sus comentarios rectificados. No es lo que merecemos los españoles en las relaciones internacionales.

Patxi López y la prensa

P.- ¿Qué le parece la escena de Patxi López en el Congreso despreciando a un periodista por hacerle preguntas incómodas?

R.- Es la demostración de que el PSOE ha dejado de ser un partido que defiende las libertades en nuestro país. Es su obsesión por mantenerse en el poder y controlar todo le lleva a querer limitar nada más y nada menos que la libertad de prensa. En una democracia, la libertad de prensa, el respeto a los medios de comunicación y someterse a sus preguntas es clave. Pero ¿qué vamos a esperar del portavoz de Sánchez si Sánchez no se somete a todos los medios de comunicación? ¿Cuánto tiempo hace que OKDIARIO no puede preguntar en una rueda de prensa a Sánchez? Si eso lo hace el presidente, qué no harán el resto. Después de sus cinco días de retiro espiritual lo primero que hizo fue decir que hay que poner pie en pared a todos aquellos medios que no le bailen el agua. Es muy grave lo que nos estamos jugando y eso es, también, lo que el próximo domingo salimos a defender en la Puerta de Alcalá. Animo a todos los españoles y madrileños a que nos acompañen, pero convencidos. Porque esto no va de partidos. Esto ya va de muchas cosas más.

Armengol y Sánchez

P.- ¿Y lo de Sánchez diciendo a Armengol que cortara a Feijóo?

R.- Evidencia que la presidenta del Congreso está ahí para hacer lo que Sánchez le pida. Ocurrió durante la réplica en la que Feijóo estaba dejando desnudo a Sánchez y mostrando sus debilidades: que las mentiras, los privilegios, los bulos y el fango es lo que caracteriza a Pedro Sánchez. Cuando a Pedro Sánchez se le pone ante el espejo, pide tiempo y que el partido acabe ya. Sánchez quedó retratado.